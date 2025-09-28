3-2: El Avilés protagoniza una espectacular remontada en la segunda mitad para tumbar al Bilbao Athletic

Que mejor para olvidar lo vivido en Salamanca que ser el actor protagonista de otra espectacular remontada. Los blanquiazules le dieron la vuelta a una pésima primera parte ante el Bilbao Athletic para, gracias a los cambios, ponerse por delante en el marcador y hacerse con los tres puntos. Mención aparte merece Javi Cueto, que tras salir de lesión anotó un doblete en veinte minutos. Gran trabajo del Avilés, que suman una victoria importantísima que le instala en la zona media de la tabla.

Trató de sorprender Dani Vidal con su once, con cambio de sistema incluido, pero el resultado no fue el esperado. El catalán salió, por primera vez esta temporada, con dos puntas puros de inicio, Raúl Rubio y Santamaría, para así tratar de romper la salida de balón del Bilbao Athletic y hacer daño a su línea adelantada. Cayarga se cayó del once por unas molestias y en su lugar entró un Pablo Álvarez que, caído a la banda izquierda, estuvo desdibujado. El de Llanera es un jugador para estar en el carril central y no pegado a un costado. Además, el entrenador del Avilés apostó por Osky como lateral izquierdo, evidenciando que es la posición que más duda le genera de todo su equipo.

En los primeros compases ya se vio lo que iba a ser la tónica general durante todo la primera mitad. El Bilbao Athletic dominaba con la pelota en los pies y, en cuanto perdía el balón, mordía a los jugadores del Avilés para hundirlos en su mitad de campo. Los blanquiazules trataban de lanzar pases largos, a la espalda de la defensa rojiblanca, para que Raúl Rubio rompiese al espacio y se plantase delante de Mikel Santos, pero la mayoría de veces el maño atacaba demasiado solo.

Ibai Sanz avisó, en los primeros minutos, del peligro que atesora en sus botas. En la primera que tuvo lanzó un misilazo ante el que nada pudo hacer Álvaro Fernández. Por suerte, la acción quedó invalidada por fuera de juego, pero sirvió de aviso para lo que estaba por llegar. Eso sí, una vez más el VAR tardó una eternidad en revisar la jugada.

Pasaban los minutos y el dominio del Bilbao Athletic era cada vez más evidente. El Avilés trataba de trenzar alguna jugada, pero la presión asfixiante que caracteriza al equipo rojiblanco hacía que, o buscaban un pase el largo, o los visitantes robaban la pelota en campo avilesino. De esas acciones llegaron las ocasiones de Pablo Álvarez o Raúl Hernández, pero ambos sucumbieron ante una zaga que, además de mostrarse muy segura, corregía con mucha velocidad sus desbarajustes.

Errores en los marcajes

En cambio, el Avilés cometió varios errores en los marcajes, algo que ante el talento que tiene jugadores como los del Bilbao Athletic se paga muy caro. Fruto de ello llegó el primer tanto, obra de Ibai Sanz. La jugada arrancó en el costado izquierdo del ataque bilbaíno. Buján metió un pase raso, muy tenso, al punto de penalti blanquiazul y la zaga local, excesivamente hundida, no pudo saltar a repelerlo. Si llegó el ariete athleticzale, que mandó la pelota a guardar.

No fue hasta pasada la media hora que el Avilés empezó a espabilar. Conscientes de que, al contrario que en otros encuentros, la pelota no iba a estar bajo su poder, los blanquiazules empezaron a afinar su trabajo en la presión, para tratar de igualar una balanza que caía visiblemente en su contra. Gracias a ello la renta visitante no fue mayor al descanso. Además, tras el paso por vestuarios Vidal decidió meter a Isi Ros en el terreno de juego, colocando a dos extremos puros en los costados.

Cambio total tras el descanso

Pronto el murciano demostró por qué debía estar sobre el terreno de juego. Nada más salir se mostró el más eléctrico de los locales, cambiando el signo de partido. Con sus regates consiguió que la defensa del Bilbao Athletic diese un paso hacia atrás y, fruto de ello, se consiguió un córner que, a la postre, fue el tanto de la igualada blanquiazul. La colgó Osky y la pelota, que se paseó por el área pequeña, acabó en el segundo palo. Allí Babin remató solo de cabeza, metiendo la bola en la olla. Kevin Bautista fue el más pillo de todos para rechazar el cabezazo y tumbar a Mikel Santos.

Falló una clarísima Campabadal cerca del 70 que a punto estuvo de darle la vuelta total al encuentro, algo que ocurriría poco después. Al Avilés le sentaron bien los cambios, con nombres como Quicala o Isi Ros dando una marcha más al ataque blanquiazul, mientras que el Bilbao Athletic no sabía como frenar a ambos extremos avilesinos. De las botas del primero de ellos llegó un centro buenísimo que el lateral no supo remachar solo en el segundo palo.

Javi Cueto, el hombre del partido

Que Javi Cueto tiene el gol metido en las venas es algo más que sabido y en su regreso tras lesión demostró por qué. El maliayo necesito menos de cinco minutos en el campo para, tras un pase de pecho de Campabadal, culminar lo que parecía la remontada de un Avilés que en la segunda mitad mostró una cara totalmente distinta a la vista en los primeros minutos. Pero Ibai Sanz hizo que la alegría en el Suárez Puerta durase poco. El delantero del Bilbao Athletic volvió a aprovechar otro error en la defensa del Avilés para, en otro pase de la muerte desde su banda izquierda, volver a ver puerta y poner la igualada en el marcador.

Eso sí, Javi Cueto no había dicho su última palabra. Parecía que ambas partes daban por bueno el empate cuando el maliayo conectó una jugada muy confusa en el área para volver a adelantar al Avilés y culminar así la remontada blanquiazul. El maliayo fue el más listo de la clase para aprovechar un paso en falso de Nomayo, que rompió el fuera de juego, hacerse con la pelota y mandarla al fondo de la red. Como no, hubo otra larga revisión arbitral que provocó que el partido se fuese al minuto 100.

Gran remontada del Avilés que, tras una muy mala primera parte, supo sobreponerse para tumbar a uno de los huesos duros de la categorías y olvidar lo vivido en Salamanca. Los cambios le cambiaron la cara a los blanquiazules, que con este resultado se mantienen en la zona media de la tabla y se alejan del descenso. Ahora, a pensar en el Guadalajara.