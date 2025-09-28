El Balonmano Gijón cede un punto al final ante el Rocasa

Empate amargo para el Balonmano Gijón en el comienzo de la competición en Plata Femenina. El conjunto gijonés, que fue dominando al filial del Rocasa Gran Canaria durante la mayor parte del encuentro, con diferencias que fueron hasta de seis goles, terminó cediendo una igualada a 26 tras encajar el último gol canario a falta de un minuto para la conclusión.

Marta Durán, con cinco goles, y Lorena García, con cuatro, fueron las más efectivas de cara a la portería por parte del equipo dirigido por Ángel Gulín, que se medirá ahora al Romade.