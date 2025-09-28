Dani Vidal explica la suplencia de Isi Ros y destaca la capacidad de reacción de su Avilés: "Los chicos se han creído lo que les hemos dicho al descanso"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó la capacidad de reacción de su equipo para conseguir una espectacular remontada ante el Bilbao Athletic. El técnico, además, explicó que Isi Ros, uno de los hombres que marcó la diferencia en la segunda mitad, fue suplente por haber llegado tarde a la convocatoria. Estas fueron sus palabras:

Un partido con dos partes muy diferenciadas

«Sabíamos del rival que teníamos delante, que iba a ser muy exigente y que tienen un nivel técnico altísimo. Son un equipo que te incomoda por eso, si no ajustas bien la presión te salen combinando. En el primer tiempo nos ha costado ajustar la presión, pero lo hemos arreglado con un par de matices al descanso. El equipo se ha creído lo que les he dicho al descanso. Por mucho que pareciese que en la primera parte ellos habían estado muy bien, nosotros también habíamos tenido situaciones de gol, aunque nos faltaba decidir mejor.

Osky y Pablo Álvarez como titulares

«La elección de Osky viene creíamos que nos podía ayudar mucho hoy, porque ellos son rápidos por fuera y él, con su juventud, nos podía dar mucho hacia adelante y hacia atrás. La titularidad de Pablo la decidimos a última hora. Isi Ros iba a ser titular, pero llegó tarde a la convocatoria. Hay que tratarlo de manera natural, no es ni la primera vez ni la última que pasa. El chico se ha arrepentido y cuando ha salido nos ha dado nivel, que es lo que importa. No ha tenido nada que ver con lo de Salamanca, eso se zanjó. Creo mucho en la disciplina y eso pasa por ser exigente».

El cambio en la segunda mitad

«El guion que tenía pensado para el partido empezó a cambiar ayer con la baja de Cayarga. Además, Borja Granero, que estábamos valorando su titularidad, tuvo unas décimas de fiebre durante la noche. Me tomo como algo positivo la respuesta del equipo ante las adversidades. Yo lo que quiero es ganar, me dan igual los jugadores que estén en el campo. Hay días que estás más o menos acertados con los cambios, pero agradezco el empuje de la gente que ha salido en la segunda mitad».

La ausencia de Cayarga

«Cayarga es un jugador diferente a lo que tenemos en plantilla, un ‘10’ que puede jugar por fuera y que nos ayuda a conectar la línea de centrocampistas con los de arriba. Hoy le pedimos ese rol a Santamaría y creo que lo supo interpretar bien. Queremos tener ta todos enchufados, porque durante la temporada pueden pasar muchas cosas».

La actuación de Javi Cueto

«No me sorprende su capacidad goleadora. Es el delantero más ‘9’ que tenemos, es muy rematador y siempre está en el ahora, además de tener trabajo y saber dar continuidad al juego. Siempre está en el punto de remate, no como otros delanteros más móviles como Santamaría o Rubio. Estoy contento porque las dos que tuvo las finalizó muy bien. El primer gol que mete es de un nivel muy alto, porque en vez de finalizar de cualquier manera la manda al palo con toda la intención. Si se falla una ocasión prefiero que sea así que no de cualquier manera».

Primera vez en 4-4-2

«Era algo que tenía en mente desde principio de semana. Es un esquema que nos permite ir moviendo piezas. Rubio sabemos que puede jugar por fuera también, Raúl Hernández puede jugar en las dos bandas, Cayarga puede caer a un costado o estar por dentro… Teníamos todas esas variantes por si no acabábamos de ajustar".

La buena imagen en ataque

«Los tres goles vinieron de registros diferentes: tuvimos balón parado y acciones de juego directo. El equipo está produciendo mucho en todos los partidos y quizás haya veces que nos falla la última decisión. En el primer tiempo tuvimos situaciones de área con ventaja que podríamos haber exigido más al portero rival».

Santamaría

«Hemos sacado a Santamaría de su zona de confort y estamos viendo como está respondiendo. Necesitábamos más de su trabajo defensivo y queríamos llevar a cabo nuestra idea de presionar algo, de incomodar al rival, y el chico está poniendo todo de su parte. En un jugador con hambre y ganas de crecer, lo está encajando muy bien y en ambas facetas del juego nos está aportando mucho».