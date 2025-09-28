Empate agridulce para el Marino de Luanco (1-1)

Marino: Dennis (2); Borja Álvarez (3), Somolinos (3), Pedro Orfila (3), Tomás Fuentes (2), Dailos (3); Lora (2), Pelayo Pérez (2); Íñigo Villaldea (2), Tito Leyva (3) y Basurto (3). Cambios: Marcos Bravo (1) por Lora, min. 46. Marti (1) por Tito Leyva, min. 59. Chus Ruiz (1) por Pelayo Pérez, min. 79. Guaya (s.c.) por Dailos, min. 88. Bergantiños: Santi Canedo (3); Miguel Peña (2), Fito Rodríguez (3), Nacho Pastor (2), Antonio Sola (2); Tass (2), Diego González (1), Ander Barck (3), Iago Novo (3), Marru (2) e Isma Cerro (2). Cambios: Melide (1) por Ander Barck, min. 53. Álex Pérez (1) por Diego González, min. 53. Pablo Rubal (1) por Isma Cerro, min. 75. Goles: 1-0, min. 40: Tito Leyva. 1-1, min. 46: Ander Barck. Árbitro: Gorka Mazo (comité castellanoleonés). Amonestó al local Lora, y a los visitantes Tass y Miguel Peña. Miramar: unos 550 espectadores. Los dos equipos saltaron al campo con camisetas que ponía «animo, Adolfo», en apoyo al exjugador del Marino y actual jugador del Bergantiños, gravemente lesionado.

El Marino sumó ayer en Miramar un punto que le sabe a poco, ya que, aunque el Bergantiños demostró tener un buen control del balón, las mejores ocasiones fueron locales. En el primer minuto, un disparo cruzado del local Borja Álvarez se fue rozando el palo.

Poco después, un disparo desde la frontal de Somolinos lo desvió Santi Canedo en una gran intervención. En el 16, Dailos atacó muy bien por la izquierda y el despeje de la zaga gallega lo remató Tito de volea rozando el palo. En el 26, el delantero mexicano dio un pase al hueco y el disparo de Dailos dentro del área se fue muy alto.

El Bergantiños mantenía la posesión, pero carecía de profundidad y Dennis era un espectador de lujo. En el 28 lo intentó el visitante Isma Cerro con un disparo lejano que se fue desviado. Y en el 40 llegó el primer gol: un pase atrás de Nacho Pastor lo robó Tito Leyva, que superó al meta Santi Canedo con un autopase y, con poco ángulo, marcó su tercer gol de la temporada.

El partido estaba encarrilado para el Marino, pero los despistes se pagan y a los 30 segundos de la segunda parte Tomás Fuentes dio un pase atrás al meta Dennis, que se quedó muy corto, y Ander Barck batió al meta local. Este gol dejó tocado al Marino y el Bergantiños tuvo sus mejores minutos, con un disparo desviado de Isma Cerro en el minuto 65 y con un despeje de cabeza de Dennis fuera del área ante la llegada del extremo Marru.

Pero en el tramo final el Marino volvió a apretar, mereciéndose la victoria, con una falta lanzada por Basurto que remató de cabeza Borja Álvarez rozando el palo. Un minuto después el Marino tuvo la victoria en una gran jugada de Dailos, pero el remate de Borja Álvarez lo salvó Santi Canedo, evitando la victoria del equipo de Luanco.