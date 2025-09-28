Fallece Javier García Cuesta, historia del balonmano en Asturias

El balonmano asturiano despide a uno de las figuras más importantes de su historia. Javier García Cuesta (Mieres, 1947) falleció este domingo en Gijón, tras días hospitalizado en el Hospital Universitario de Cabueñes. Leyenda de este deporte en la región –fue el primer jugador asturiano internacional– fue un entrenador de peso y trayectoria también a nivel internacional. Mierense de corazón, llevaba años afincado en Gijón. La Federación Asturiana de Balonmano prepara una jornada de luto en su memoria. "Es una pérdida muy importante", reconoce Juan Arribas, presidente de la Asturiana.

García Cuesta se formó como jugador en las filas del Colegio Corazón de María de la mano del ilustre José Antonio Roncero. Vistió la camiseta de la selección asturiana y la selección española, en las que fue capitán disputando 63 encuentros oficiales entre 1968 y 1975 y participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1792 y el Campeonato del Mundo de la R.D.A. en 1974.

Se convirtió en Entrenador Nacional de Balonmano en 1971, nº1 de su promoción y se licenció en Educación Física por el I.N.E.F. de Madrid, realizando la maestría en balonmano (1975) y en futbol (1978).

Ha sido Director Técnico y Seleccionador de España (1989-1992 y entre 2005-2009). Dirigió a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.

Además ha sido Seleccionador Nacional, Director Técnico y Olímpico de diferentes federaciones nacionales: U.S.A. (masculino y femenino), Egipto, Portugal y Brasil.

El 3 de enero de 2002, dirigió a la Selección de Asturias en un encuentro internacional amistosos contra la selección de Brasil (28-22).