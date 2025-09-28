El filial del Oviedo vuelve a Segunda Federación por la puerta grande: Un Vetusta invicto se deja dos puntos en O Vao

El Vetusta perdió ayer dos puntos en el tiempo añadido, cuando en un desajuste defensivo permitió que Borja igualara el encuentro. Coruxo y Oviedo Vetusta desarrollaron durante los primeros cuarenta y cinco minutos una intensa lucha por hacerse con el control del centro del campo.

Coruxo: Ruiz Díaz (1); Roque (1), Carlos Alonso (1), Borja (1), Xavi Cidre (1); Rares (1), Nacho Fariña (1); Mateo (1), Añón (1); Javi González (1) y Sola (1). Cambios: Dani Rosas (1) por Carlos Alonso y Juan Rodríguez (1) por Sola, min. 57. Bernárdez (1) por Rares, min. 70. Santos (1) por Añón, min. 72. Hugo Losada (1) por Javi González, min. 79. Vetusta: Miguel Narváez (1); Falah (1), Diego Espinosa (1), Esteban (1), Marcos Lopes (1); Tejón (1), Perera (1); Antañón (1), Castrillejo (1); Agudín (1) y Joaquín Delgado (1). Cambios: Berzal (1) por Antañón y Dieguito (1) por Menéndez, min. 62. Adrián Fernández (1) por Marcos Lopes y Coballes (1) por Joaquín Delgado, min. 79. Óscar Maza (s.c.) por Castrillejo, min. 85. Goles: 1-0, min. 41: Sola. 1-1, min. 51: Agudín. 1-2, min. 74: Diego Menéndez. 2-2, min. 94: Borja. Árbitro: Javier Matía (comité castellano leonés) Expulsó en el minuto 93 al visitante Diego Espinosa. O Vao: 900 espectadores.

A cuatro minutos para llegar al tiempo de descanso, un centro desde la izquierda lo remata a la perfección Sola, poniendo a los vigueses por delante en el marcador, a pesar de las protestas de Miguel Narváez al colegiado del encuentro. Un duro golpe para el cuadro asturiano, que tenía que replantearse la segunda parte. Parecía que el Coruxo salía mejor tras el paso por los vestuarios. Sin embargo, el Vetusta no tardó mucho tiempo en sacarse de encima la presión y en una buena jugada de ataque lograba igualar el encuentro a los seis minutos de la reanudación.

Un gol que le hizo mucho daño al cuadro local, que perdió su sitio sobre el terreno de juego, haciéndose el cuadro asturiano con la posesión del esférico. Los vigueses dieron un paso al frente presionando la salida de balón del Vetusta desde su propio campo. El partido se abría y los asturianos buscaban una contra para darle la vuelta al marcador, con lo que el partido ganaba vistosidad.

El Coruxo presionaba y llegaba arriba, pero el Vetusta llevaba mucho peligro en las contras, y así Dieguito lo aprovechó para hacer el segundo. Cuando los asturianos saboreaban los tres puntos, un desajuste defensivo le permitió al Coruxo empatar en el tiempo añadido. Con el empate, el Vetusta sigue invicto en su regreso a Segunda Federación, pero cae a la tercera plaza tras la victoria del Ávila ante el Lealtad.