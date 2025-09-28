Un gran día para el Alimerka Oviedo Baloncesto, lleno en el Palacio de los Deportes, homenaje y agradecimiento

El estreno del Alimerka Oviedo Baloncesto en un partido oficial en su nueva casa, el reformado Palacio de los Deportes, fue una fiesta en la que hubo momentos muy especiales que quedarán grabados en la retina de los asistentes. Fue muy significativo el detalle que tuvo el club con la plantilla del Club Patín Cibeles, equipo que fue campeón de la Copa del Rey de hockey sobre patines en 1980 y que disputaba sus partidos en ese mismo espacio que ahora, mejorado, será la casa del OCB.

Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto, con la histórica plantilla del Club Patín Cibeles / Luisma Murias

Raúl Lobaco recoge el testigo del Cibeles

La plantilla de aquel legendario equipo pasó simbólicamente el testigo a Raúl Lobaco, el capitán del equipo de baloncesto de Oviedo. Un justo reconocimiento para una plantilla que hizo historia y que también congregaba a miles de espectadores en el Palacio. Solo acercarse al éxito que tuvo ese equipo sería un éxito para este Alimerka Oviedo, que logró reunir a 5.030 espectadores la noche del viernes para verle enfrentarse a un rival como el Estudiantes.

La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo

La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo también compareció en el Palacio y emocionó al respetable, que cantó al unísono el "Asturias, patria querida". Todo estaba listo para que el balón comenzara a rodar sobre el reluciente parqué de la nueva casa del OCB.

Amor Domínguez

Faltó la victoria

Lo que no pudo hacer el equipo de Oviedo fue acompañar el momento con una victoria. El rival ayudó a que la fiesta estuviera acompañada de mucho público, pero batirlos era un reto muy complicado. La plantilla del Estudiantes, repleta de internacionales y de jugadores que han sido importantes en equipos de Euroliga, está pensada para ascender. Al OCB le faltó contundencia en defensa para al menos haber puesto más problemas a un rival que además estuvo excelso.

Todas las imágenes de una noche para la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en su estreno oficial en el Palacio de los Deportes / Luisma Murias / Luisma Murias

El recital de Granger

Tanto que uno de sus jugadores, Jayson Granger, fue ovacionado por una afición que demostró de esa forma que quiere disfrutar del mejor baloncesto posible y lo que hizo Granger, anotando 21 puntos, dando 12 asistencias y dominando el ritmo del partido, fue una exhibición. El base uruguayo, de 36 años, colgó en sus redes sociales un vídeo con la ovación y lo acompañó con un "gracias Oviedo".

Errores que mejorar

Cierto es también que no todo fue perfecto en el estreno del Palacio y que hubo errores que se irán subsanando. Al respecto, el Alimerka Oviedo sacó un comunicado en el que aseguró estar "muy orgulloso y satisfecho de lo conseguido", añadiendo, eso sí, que tienen "cosas que mejorar" para el próximo partido. Entre esas cosas, el club mencionó "retrasos en los accesos al pabellón" y "mejorar la megafonía".

También se hizo referencia a la imposibilidad de retransmitir el partido por la plataforma que emite la Primera FEB: "Problemas ajenos al Alimerka OCB, a la instalación municipal y a LaLiga+ impidieron que la retransmisión del partido se pudiera realizar correctamente", explicaron.