Habla el gran protagonista de la remontada del Avilés, en la que anotó un doblete: "Esta es la mejor manera de volver"

Si alguien sonreía al término del encuentro entre el Avilés y el Bilbao Athletic ese era Javi Cueto. El delantero fue el gran protagonista de la remontada blanquiazul, anotando un doblete que permitió a los del Suárez Puerta llevarse los tres puntos. Además, fueron sus primeros minutos tras su última lesión. «Esta es la mejor manera de volver», aseguró el ariete, que ya tiene su mirada puesta en el proóximo compromiso, el domingo que viene ante el Guadalajara.

Análisis del partido

“Creo que las sensaciones de todo el equipo son buenas, no solo a nivel individual. Creo que todos hicimos un muy buen trabajo, sobre todo manteniéndonos en el partido. En la primera parte de ellos metieron mucho ritmo, son jugadores de Primera División, y nosotros supimos aguantar nuestro momento.

Sus dos goles

“En el primero veo leo que llega Campabadal por izquierda muy bien, se anticipa al defensa y me la deja de cara. Yo me la pongo de frente, como nos pide el míster, y cuando veo que me salta el defensa le intento recortar y la pongo pegada al palo. Ellos luego nos empatan muy rápido y todo se vuelve loco. Mi segundo gol llega también por banda izquierda. Me intento meter en el área y Campa me ve bien, trazo un desmarque aunque de primeras pienso que puedo estar en fuera de juego. Al ir a celebrar es cuando me avisan que tenía a un jugador del Bilbao Athletic detrás”

Regreso goleador tras su lesión

“Esta es la mejor manera de volver. Estoy muy contento por haber metido gol y haber ayudado al equipo. Ahora, con los tres puntos, toca pensar en el Guadalajara”.

La posibilidad de ser titular

“Quiero ir paso a paso. Ahora lo importante es volver, coger confianza y un buen fondo físico. La competencia es alta, juegue quien juegue lo va a hacer bien. Hoy se ha visto, el trabajo que han hecho dos delanteros titulares a mi me facilita hacer goles en la segunda mitad. Esto es un trabajo en equipo”.

Su análisis del Avilés

“Veo a un equipo competitivo que a nivel físico está dando un paso adelante. Hoy creo que se notó, ante un filial con muchas piernas hemos acabado muy bien el partido. Vamos a dar mucha guerra y pelearemos por lo que nos propongamos”.