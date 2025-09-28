Así fue la jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación: se mantiene el mismo líder tras jugar el primero contra el segundo

La jornada de Tercera Federación en el grupo asturiano de esta categoría dejó muchos goles, un protagonista claro en el partido del Titánico y un duelo especialmente descatado, que medía al primero y al segundo, que acabó con un empate sin goles y con el mismo líder.

Armayor salva un punto para el Titánico en un partido loco (3-3)

Titánico: Eric Terente (2); Álex García (3), Hornas (3), Pablo Flores (2), Castiello (3), Joan Vilches (3), Juan Laine (2), Eloy (2), Ian (2), Nico (2) y Samu Armayor (3). Cambios: Lele (2) por Nico, min. 43. Pablo Fernández (1) por Eloy, min. 73. Damián (1) por Joan Vilches, min. 73. Borja Sierra (1) por Ian, min. 85. Gijón Industrial: Raúl (2); Joaquín (2), Néstor (2), Gonzalo (3), Del Río (2), Mauro (3), Rueda (2), Kiku (2), Álvaro (3), Borja (2) y Héctor (3). Cambios: Luciano (1) por Kiku, min. 77. Berredo (1) por Mauro, min. 86. Isra (s.c.) por Néstor, min. 89. Chery (s.c.) por Rueda, min. 89. Goles: 0-1, min. 53: Mauro. 0-2, min. 56: Héctor. 1-2, min. 57: Samu Armayor. 2-2, min. 78: Samu Armayor. 2-3, min. 88: Héctor. 3-3, min. 90: Samu Armayor. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó a Álex García, Pablo Flores, Castiello, Vilches, Laine y Eloy, y por parte visitante a Gonzalo, Del Río, Héctor y Luciano. Las Tolvas: unos 260 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Tita Ordóñez Álvarez, socia y colaboradora del Titánico.

Un hat-trick de Samu Armayor sirvió al Titánico para salvar un punto en un partido loco en Las Tolvas ante el Industrial. El primer tiempo fue trabado, con una sola ocasión para cada equipo. Una primera parte que dejó también la lesión del local Nico.

En la segunda parte, el partido se volvió loco, trepidante, con una lluvia de goles. El Industrial se adelantó en el minuto 53 por medio de Mauro y tres minutos después agrandó la brecha Héctor. Reaccionó el Titánico y Samu Armayor se aprovecha de un fallo de un defensa del Industrial para recortar distancias. Empató el propio Armayor en el minuto 78 después de recoger un centro de Borja. Sin embargo, en el minuto 88 Héctor volvió a adelantar al Indus, pero aún tuvo capacidad de reacción el Titánico y el hombre más inspirado del encuentro, Samu Armayor, puso las tablas en el descuento.

El Llanes gana al Navarro gracias a un gol de Ivanchu (1-0)

Llanes: Álex (2); Wade (1), Iván Múgica (2), Richi (2), Arturín (2), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Ivanchu (2), Pedro Bayón (2), Landry (2) y Borja Llaca (2). Cambios: Pablo Álvarez (2) por Wade, min. 46. Javi Huerta (1) por Canal, min. 70. Saúl Fernández (s.c.) por Ivanchu, min. 82. Mundaka (s.c.) por Viña, min. 90. Navarro: Mateo (3); Hugo (2), Javi Álvarez (2), Castro (2), Fredo del Río (2), Luisao (2), Adrián (2), Quiro (1), Álvaro (2), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios: Jandro (2) por Castro, min. 60. Raúl (1) por Manu Ameijide, min. 60. Nuño (1) por Quiro, min. 67. Sergín (s.c.) por Javi Álvarez, min. 85. Pablo González (s.c.) por Álvaro, min. 85. El gol: 1-0, min. 82: Ivanchu. Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó por parte visitante a Hugo, Javi Álvarez, Luisao y Álvaro. San José: 253 espectadores.

Merecida victoria del Llanes, incluso corta por las ocasiones de uno y otro equipo, con un Navarro más defensivo que estuvo esperando atrás y tratando de salir a la contra. El Llanes dominó la primera parte, disponiendo de buenas ocasiones de gol: una muy clara de Arturín que no llegó a rematar un pase de la muerte de Ivanchu. Álvaro Viña también la tuvo, así como Richi y de nuevo Arturín. En la segunda parte, el Llanes dispuso de un penalti en el minuto 47 que marró Ivanchu. El Navarro siguió defendiéndose y el Llanes tratando de lograr el tanto de la victoria. Los visitantes tan solo tuvieron una de Josín que el meta rechazó a córner. La jugada clave del partido llegó en el minuto 82 en un mal despeje del Navarro, que recogió Landry al borde del área, disparó al palo y el rechace lo recogió Ivanchu para hacer el tanto de la victoria. En la última acción, la tuvo el Navarro para empatar en una mala cesión de Saúl que Jandro mandó fuera por poco.

El Sporting Atlético, sin levantar cabeza (2-2)

Los rojiblancos, incapaces de superar al Siero, firmaron su tercer empate en cuatro partidos

Sporting Atlético: Gerard Moreno (1); Kevin Picón (1), Lussenhoff (2), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2), Aarón Quintana (1), Manu Rodríguez (2), Oyón (2), Mancha (1), Samu Montes (1) y Chris Ferreres (2). Cambios: Marcos Fernández (1) por Oyón, min. 20. Iker Martínez (2) por Picón, min. 57. Álex Diego (2) por Carlos Hernández, min. 57. Matabuena (2) por Mancha, min. 57. Club Siero: Enol Muñiz (2); Donate (2), Róber Villa (2), Álex Blanco (2), Martín Pérez (2), Nacho García (2), Gamarra (2), Nico Vega (2), Dani Fernández (2), Santullano (2) y Carlos Figaredo (2). Cambios: Aitor Ferrero (2) por Nico Vega, min. 21. Medori (2) por Nacho García, min. 67. Vigil (2) por Figaredo, min. 67. Fano (1) por Santullano, min. 85. Juan Fernández (1) por Gamarra, min. 85. Goles: 0-1, min. 25: Santullano; 1-1, min. 58: Manu Rodríguez. 1-2, min. 67: Martín Pérez. 2-2, min. 89: Aarón Quintana (p.). Árbitro: Martínez Illescas Robles (Oviedo). Amonestó a los locales Carlos Hernández, Aarón Quintana y Pablo Sánchez; y a los visitantes Álex Blanco y Fano. Mareo: unos 500 espectadores.

El Sporting Atlético regresaba a Mareo con la intención de sumar una victoria que le permitiera no perder la estela de los primeros clasificados. Los de Samu Baños arrancaron dominadores, volcados en campo rival. La primera ocasión clara la tuvo Chris Ferreres, cuyo disparo lo sacó bajo palos la defensa polesa. El filial intentaba generar peligro por las bandas con Ferreres y Mancha, aunque sin terminar de culminar sus acercamientos.

Poco antes de la media hora, los locales se complicaron solos: en un saque de esquina, Kevin Picón despejó mal hacia la frontal, donde Santullano cazó la volea perfecta para clavar el balón en la escuadra y abrir el marcador. El gol dejó tocado al Sporting Atlético, que buscó con insistencia el empate pero se estrelló una y otra vez contra la férrea defensa visitante. Así, el conjunto poleso se marchó al descanso con ventaja. Tras la reanudación, nada cambió.

El filial se volcó sobre la portería de Enol Muñiz. Marcos Fernández incluso llegó a marcar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. El equipo reaccionó y, en una de las pocas acciones claras, Chris Ferreres sirvió un centro medido que Manu Rodríguez cabeceó al fondo de la red para firmar el 1-1. Pero la alegría duró poco: otro error defensivo permitió a Martín Pérez empujar a placer el 1-2, castigando de nuevo la fragilidad local. Con apenas veinte minutos por delante el Sporting Atlético apretó al Siero, que se defendía con orden y apenas dejaba espacios.

La ansiedad se apoderó de los rojiblancos, imprecisos en los metros finales. No fue hasta el minuto 88 cuando Iker Martínez alcanzó línea de fondo y su centro golpeó en la mano de Róber Villa. El árbitro señaló penalti y Aarón Quintana asumió la responsabilidad. Su disparo ajustado, pese a que Enol Muñiz adivinó la trayectoria, acabó en gol y estableció el 2-2 definitivo.

Un gran Mosconia golea en casa al Tuilla (3-0)

Mosconia: Víctor (2); Berlanga (3), Gonzalo (2), Uche (3), Palacio (2); Jandrín (3), Cid (3), Alonso (s.c.); Brito (3); Quirós (3) y Ríos (3). Cambios: Espina (2) por Borja Alonso, min. 25. Nico Arce (2) por Brito, min. 74. Javi Parera (2) por Dani Palacio, Christian Muñiz (2) por Jandrín y Guardado (2) por Ríos, min. 80. Tuilla: Guillermo (2); Mateo (2), Milu (2), Sergio (2), Ser (1); Galo (3), Diego (1), Robert (2); Monasterio (1); Mini (1) y Mariscal (2). Cambios: Kang (2) por Milu, Naya (2) por Diego González, Gelu Cuesta (2) por Mini y Guti (1) por Mariscal, min. 55. Enri (s.c.) por Robert Díaz, min. 80. Goles: 1-0, min. 40: Brito. 2-0, min. 47: Quirós. 3-0, min. 77: Ríos. Árbitro: Villa Martín (comité de Oviedo). Amonestó a los visitantes Milu, Kang y Francisco Javier. Vega de Anzo.

El Mosconia derrotó ayer al Tuilla por 3-0 en un partido en el que los locales fueron superiores y aprovecharon sus momentos clave. El equipo de Grado salió decidido desde el inicio, con un disparo al palo de Sergio Ríos en los primeros minutos, y encontró premio en el 1-0 de Carlos Cid pasada la media hora. En el añadido de la primera parte, un contraataque culminado por Juan Quirós amplió la ventaja y permitió al Mosconia marcharse al descanso con el 2-0 en el marcador. El último tanto llegó a la hora de juego, cuando Sergio Ríos remató un centro lateral de Carlos Cid para firmar el definitivo 3-0. Con ese tanto, el encuentro quedó visto para sentencia.

L’Entregu sigue líder (0-0)

El equipo del Nuevo Nalón se mantiene primero tras empatar con el segundo, el Caudal, que no pudo doblegar a un rival que jugó con uno más desde el minuto 68

L’Entregu: Gonzalo Ardura (2); Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Jorge Hernández (2), Cristian García (2), Pereira (2), Borja Vicente (2), Fran Pacoli (2), Leyder (2) y Mario Canal (2). Cambios: Pablo (2) por Omar Hernández, min. 64. Javi Gutiérrez (1) por Cristian García, min. 64. Meana (1) por Mario Canal, min. 75. Nacho Brañanova (s.c.) por Borja Vicente, min. 90. Caudal: Jara (1); Mario Sánchez (2), Diego Boza (2), Kike Fanjul (2), Claudio (1), Montequín (2), Julio Delgado (2), Borja Rodríguez (1), Agus Porto (2), Sergio Ordóñez (2) e Iván Elena (1). Cambios: Jairo Cárcaba (2) por Montequín, min. 58. Vicente Antuña (1) por Claudio Medina. min. 66. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó al local Fran Pacoli en el min. 68 por doble amarilla. Amonestó por parte local a Mario Canal, Pereira, Borja Vicente, Mateo Casas y al banquillo, y a Julio Delgado, Sergio Ordóñez y también al banquillo. Nuevo Nalón: unos 400 espectadores.

L’Entregu llegó al encuentro con el potente Caudal como líder y tras haber realizado un buen inicio de temporada. En este encuentro le tocaba refrendar ese buen comienzo ante uno de los aspirantes a lograr el primer puesto. Tras una fase inicial de tanteo, para hacerse con el control del juego, los locales estuvieron más conservadores habida cuenta del potencial atacante del rival. Al descanso se llegó sin goles y con pocos acercamientos en las dos porterías.

Tan solo un fallo del visitante Claudio Medina en boca de gol y un disparo de Boza que atajó Ardura. Por los locales cabe destacar un disparo de Borja y un balón lateral que falló Omar Hernández de cabeza. En la segunda mitad el partido estuvo trabado, con faltas, parones y tarjetas.

Al inicio de esta segunda mitad, el visitante Julio Delgado disparó fuera. En el minuto 49 llegó la acción más protestada por la grada local en un tanto anulado a Cristian García. El colegiado señaló fuera de juego y la grada reclamó que el balón venía de un contrario. En el minuto 52, el caudalista Sergio Ordóñez cruzó en exceso el balón ante Ardura, con toda la portería para él; y en el 61, Fran Pacoli estrelló un balón en el larguero a la salida de un córner.

El juego se embarulló y en el 69 llegó la expulsión del local Pacoli y a partir de ahí el Caudal asedió el área local, mandando balones al delantero Jairo Cárcaba, buscando la segunda jugada, pero no tuvo el efecto deseado gracias a la defensa y en última instancia por Ardura, muy seguro bajo palos y en las salidas. Lo que es el fútbol, en la última acción el balón le llegó al local Pablo, que solo y en inmejorable posición echó el balón fuera. El Caudal no supo o no pudo sacar ventaja de la superioridad numérico por lo que el reparto de puntos puede considerarse justo.

Empate en un igualado Stadium-Lenense

Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Edu Guerra (1), Nelson Cáceres (1), Néstor Bustelo (1), Marcos Noya (1), Óscar Arruñada (2), Bryan (3), Mario López (2), Rodrigo (2) y David Heres (2). Cambios: Manu Rojo (2) por Nelson Cáceres, min. 46. Reichert (2) por Bustelo, min. 46. Dani Castellano (1) por Rodrigo, min. 61. Pablo García (1) por David Heres, min. 65. Kian (2) por Óscar Arruñada, min. 83. Lenense: Bussmann (2); Filip (1), Blanco (2), Meryo (1), Dani Pérez (1), Lucas (2), Vicente (1), Momo (2), Iago (1), Dani Suárez (1) y Korka (2). Cambios: Ángel (1) por Vicente, min. 64. Darío (1) por Filip, min. 64. Abril (2) por Lucas, min. 76. Bryan (1) por Dani Pérez, min. 76. Pelayo (1) por Dani Suárez, min. 87. Goles: 1-0, min. 11: Bryan. 1-1, min. 27: Lucas, de penalti. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó por parte local a Nelson Cáceres, Néstor Bustelo y Rodrigo. Muro de Zaro: unos 240 espectadores. Se homenajeó a los organizadores del festival Celsius.

El Avilés Stadium empató ante el Lenense en un partido igualado, en el que los locales quizás merecieron algo más. En la primera media hora, llegaron los dos goles con los que acabó el duelo.

El Colunga consigue la victoria ante el Ceares gracias a David Moreno

CD Colunga: Pablo (3), Nacho (2), Saúl (2), Abel (2), Jandro (3), Nico (3), Blanco (2), Miguel (2), David (3), Guille (1) y Pedro (3). Cambios: Álvaro Pedregal (2) por Abel, min. 69; Hugo Jiménez (2) por Nico, min. 83; Abraham (2) por Guillermo Alonso, min. 83; Rodrigo (2) por Pedro Álvarez, min. 84. CD Ceares: Rodri (2), Enol (2), Héctor (2), Samuel (2), Alejandro (2), Mateo (2), Madeira (2), David (2), Hugo (2), Pablo (2) y Carlos (2). Cambios: Pedro González (2) por Pablo Ferreiro, min. 66; Diego Otero (2) por Mateo Nistal, min. 66; Pelayo Muñiz (2) por Madeira, min. 74; Alejandro Feito (2) por Layman, min. 81; Rafa Felgueroso (s.c) por Álex Sandoval, min. 81. Gol: 1-0, min. 77: David. Árbitro: Prado Núñez (Gijón). Amonestó al local Saúl Fernández y al visitante Pablo Solís. Santianes: Buena entrada.

Colunga y Ceares ofrecieron un partido con ocasiones claras para ambos equipos. En la primera mitad destacaron los intentos de Pablo y Madeira por Ceares y de David Moreno por Colunga. En la segunda parte, ambos equipos generaron peligro, pero fue un contragolpe de David Moreno para Colunga el que cerró el marcador con el 1-0.

Trabajado triunfo del Llanera ante un sólido Praviano

Romaric anotó el único gol del partido tras un saque de esquina, dando a los de Posada un triunfo importante frente a un visitante que se mostró firme

Llanera: Javi Benítez (1), Guille Vaamonde (2), Paul Otía (2), Traoré (2), Mikel Busto (2), Mathieu (1), Álex Solís (1), Viti (2), Dani Collado (2), Robert (2), Romaric (2). Cambios: Miguel Estébanez (1) por Álex Solís, min. 66. Praviano: David Vázquez (1), Jorge Argüelles (2), Fer Villar (1), Mateo Gavarán (2), Sergio García (2), Pastur (1), Gabancho (2), Juan Menéndez (2), Dani Lara (2), Oriol Ruiz (1), Tomás (2). Cambios: Diego Iza (1) por Tomás, min. 75; Mussa (s.c) por Pastur, min. 82; Adri De Loso (s.c) por Oriol Ruiz, min. 82; Álex Cipleu (s.c) por Jorge Argüelles, min. 90; Javinchu (s.c) por Dani Lara, min. 90. El gol: 1-0, min. 79: Romaric. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Amonestó a Dani Collado (Llanera) y a Gabancho (Praviano). Pepe Quimarán: 260 espectadores.

El Llanera logró un triunfo trabajado frente a un Praviano que se mostró sólido y organizado durante todo el encuentro. Los primeros minutos fueron de tanteo, con llegadas de ambos equipos pero sin verdadero peligro.

Dani Collado probó primero para los locales; poco después, Tomás lo intentó para el Praviano, pero sin éxito para ninguna de las partes. Al minuto 25, Romaric recuperó un balón dentro del área, remató ajustado al palo y la defensa visitante despejó a córner. Jorge Argüelles disparó poco después, pero su tiro se fue ligeramente desviado. Antes del descanso, Juan Menéndez se internó hacia dentro y su disparo rozó el palo.

En la segunda mitad, el Llanera salió más ofensivo, adelantando líneas y buscando acorralar al Praviano. En apenas cinco minutos generó tres ocasiones claras, pero el portero visitante impidió el gol. La defensa visitante mantuvo la solidez frente a las embestidas locales. Finalmente, en el minuto 79, Romaric cabeceó al fondo de la red tras un saque de esquina de Miguel Estébanez, desatando la euforia en la grada.

En los minutos finales, Robert y Mikel Busto pudieron ampliar la ventaja, pero se encontraron con intervenciones decisivas del portero y el palo. El Llanera controló los últimos minutos y celebró un triunfo merecido y muy trabajado.

Primera victoria local del Covadonga, ante el San Martín

Covadonga: Buru (1), David (1), Morilla (1), Sergio (1), Miguel (1), Xurde (1), Michel Secades (2), Álex Arias (1), Nino (1), Guille Cueto (3), Thompson (1). Cambios: Sergio Arias (1) por Álex Arias, min. 62. Vicente (s.c.) por Thompson, min. 62. Pablo Tineo (1) por Nino, min. 62. Bautista (1) por Vicente, min. 75. Pablo Secades (s.c.) por Michel Secades, min. 81. San Martín: Enol (1), David Bragado (1), David Vega (1), Juan Carlos (1), Sergio (1), Felipe, Mateo (1), Marco (1), Aitor (1), Jairo (1), David Ferrari (2). Cambios: Jorge Valera (1) por Juan Carlos, min. 56. Yago (1) por David Bragado, min. 56. Alberto (1) por Marco, min. 78. Diego López (1) por Mateo, min. 78. Goles: 1-0, min. 33: Guille Cueto; 2-0, min. 42: Nino; 2-1, min. 55: Jairo (p.); 3-1, min. 65: Guille Cueto. Árbitro: Méndez-Navia (Avilés). Expulsó al acabar el partido al entrenador visitante Jubel Sánchez. Amonestó a Morilla (Covadonga) y a David Vega y Felipe (San Martín). Álvarez Rabanal: 200 espectadores.

El encuentro comenzó con mayor iniciativa visitante. El conjunto ovetense, sin embargo, fue creciendo en ataque y acabó encontrando premio: en el 33, Guille Cueto abrió el marcador, y antes del descanso Nino amplió la renta con un cabezazo certero (2-0).

Tras el descanso, el San Martín reaccionó. Una falta de Morilla sobre David Ferrari dentro del área fue castigada con penalti, que transformó Jairo para recortar distancias en el 55 pero Guille Cueto, muy inspirado, firmó el tercero del Covadonga con un disparo raso en el minuto 65. En el tramo final, los visitantes reclamaron dos penaltis pero el colegiado no las concedió. n