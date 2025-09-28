El Langreo, mejor, solo salva un punto (1-1)

El Langreo sigue en zona peligrosa en la liga tras empatar en su visita al feudo del Burgos Promesas (1-1). Los asturianos fueron mejores en líneas generales, pero al final se tuvieron que conformar con rescatar un punto después de que Irian pusiese por delante a los locales en el minuto 81. Álex Menéndez fue el encargado de sumar al transformar un penalti.

Burgos CF Promesas: Marc Monedero (2), Rastrilla (1), Pascual (1), Lucas Ricoy (1), Irian (2), Georges (1), Sergio (1), Iván (1), Lecic (1), Oussama (1) y Sagredo (1). Cambios: Sedano (1) por Lucsas Ricoy y Toty (1) por Sagredo, min. 64. Dani Ruiz (1) por Rastrilla y Fillouche (1) por Georges, min. 80. Memet (s.c.) por Irian, min. 87. UP Langreo: Adrián Torre (1), Nacho López (1), Ojeda (2), Liam López (2), Álex Menéndez (2), Sergio Orviz (2), Juan López (1), René (1), Lucas (2), Omar Álvarez (1) y Guerrero (2). Cambios: Rieno (1) por René, min. 60. Maya (1) por Guerrero, min. 70. Barrientos (s.c.) por Rieno, min. 85. Goles: 1-0, min. 81: Irian. 1-1, min. 86: Álex Menéndez, de penalti. Árbitro: Álex Rivas Etulain (Colegio vasco). Tarjetas amarillas a los locales Pascual y Oussama, y a los visitantes Ojeda, Omar Álvarez y a su técnico, Pablo Acebal. Ciudad Deportiva de Castañares.

El Langreo, con más urgencias tras un flojo inicio liguero, salió muy mentalizado desde el inicio. Una vez rebasados los primeros quince minutos de fuerte presión por ambos bandos, los asturianos comenzaron a tener más el balón y a tener un poco más de claridad de ideas en la zona ofensiva. De hecho, los primeros acercamientos peligrosos llegaron por parte del bando visitante. Su "killer" en ataque, Guerrero, la tuvo para adelantar a su equipo en el marcador a los 27 minutos en un disparo seco que sacó en gran intervención el portero Marc Monedero, el mejor de su equipo hasta este momento. Al descanso, sin goles.

Tras la reanudación, ambos equipos estuvieron muy centrados en tareas defensivas, pero con poca claridad de ideas en ataque, aunque los azulgranas hicieron más por ir a por el partido y en el minuto 49 lanzaron un disparo al palo. El infortunio del Langreo se acrecentó con la lesión de Guerrero. Y en una de las escasas aproximaciones con peligro de los locales llegó el 1-0, obra de Irian en el minuto 81. Este tanto puso las cosas muy feas para los de Pablo Acebal, que tiraron de orgullo y vieron recompensado su mejor juego con el tanto del empate en el minuto 87 por un derribo dentro del área sobre Barrientos, que llevaba solo 5 minutos sobre el campo. Álex Menéndez se encargó de transformar y salvar un punto.