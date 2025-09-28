El Lealtad de Villaviciosa hace sudar al Ávila pero acaba perdiendo (0-1)
El cuadro maliayés cae con galones en el Adolfo Suárez y no es capaz de remontar un gol tempranero
Área 11
El Ávila venció ayer por 1-0 al Lealtad de Villaviciosa con un solitario gol de Adri Carrión nada más iniciarse el partido. Sin embargo, los asturianos, debutantes en Segunda Federación, lejos de amilanarse ante semejante rival, dieron la cara y tuvieron opciones de puntuar ante uno de los grandes aspirantes, al menos, a disputar los play-offs de ascenso.
Los encarnados, sabedores de su superioridad técnica, comenzaron con fuerza el encuentro. De hecho, se adelantaron en el marcador cuando casi ninguno de los contendientes había roto a sudar. El autor del tanto fue Adri Carrión, que culminó un gran pase filtrado de Carlos Pérez en el minuto 4 de partido. La afición abulense se relamía previendo una tarde de muchos goles, pero nada más lejos de la realidad. Porque aunque el Lealtad comenzó timorato y a expensas del Real Ávila, viendo que los locales se dedicaban a especular y no a buscar otro gol. Comenzaron a desplegarse en ataque.
Y bien que lo hicieron. Dos errores consecutivos de Braian casi terminan en el gol del empate para los asturianos. El primero terminó en gol de Krehl, aunque el colegiado lo anuló por mano previa, y el segundo lo solventó Óscar López en el mano a mano. El Ávila no se encontraba y el Lealtad cada vez se lo creía más, aunque no conseguían acabar de culminar sus ataques y los minutos pasaban. El Ávila se defendía cómo podía, y conseguía salvar su portería, aunque tampoco consiguió el gol de la tranquilidad y desaprovechó varias contras. Pero el sufrimiento encarnado, finalmente, tuvo la recompensa de los tres puntos. El Lealtad permanece en zona de descenso a pesar de su buena imagen en Ávila.
