Tres jornadas de Primera Asturfútbol que avecinan una liga muy competida

El Sporting C estaba en disposición de sumar la tercera victoria consecutiva, pero cayó en el campo del Hispano, un recién ascendido que está protagonizando un espectacular inicio de temporada y que ahora mismo está colocado en tercera posición, con siete puntos, los mismos que tienen el líder, el TSK Roces, y el segundo, el Andés.

Todavía hay un equipo que cuenta sus partidos por victorias, pero en este caso son solo dos. Se trata del Vallobín, al que ya le ha tocado descansar una de las jornadas (este año la Primera Asturfútbol es irregular tras la no participación del Urraca). Pero, salvo el conjunto ovetense, que ayer ganó en un derbi disputado en el campo del Astur, ya todos los equipos se han dejado algún punto en una competición que se atisba muy disputada.

Fue esta tercera jornada, en la que aún falta por disputarse el Condal-Puerto Vega (el conjunto de El Campón disputó el sábado la previa de la Copa del Rey y el encuentro de liga en Noreña se jugará el miércoles, a las 17:00 horas), una jornada de resultados abultados. El más contundente fue el que le endosó el Universidad a La Fresneda. El conjunto estudiantil, que aún no sabía lo que era ganar, fue muy superior al cuadro sierense.

El resto de las goleadas fueron a domicilio: el San Claudio superó 1-4 al Valdesoto en Villarea; el Ribadesella por 0-3 al Europa de Nava en el campo municipal naveto; y el TSK Roces también por 0-3 al Barcia en San Sebastián.

Otro de los equipos que está comenzando la temporada dando muy buenas prestaciones es el Andés, que se impuso por 1-0 al Muros y está metido en la zona alta de la clasificación en una categoría que el sábado aspira a meter al Puerto Vega en la Copa del Rey.