El balonmano asturiano despide emocionado a Javier García Cuesta, "el mejor entrenador de este país"

El deporte asturiano perdió ayer a Javier García Cuesta (Mieres, 1947), una de sus figuras más importantes. Lo fue como jugador y entrenador de balonmano, y también como preparador físico, faceta en la que trabajó en el Atlético de Madrid de fútbol a las órdenes de Luis Aragonés. Pero la vida de este licenciado en INEF estuvo ligada al balonmano. También cuando, tras una espectacular trayectoria, regresó a Asturias. "Vino a vernos a algún partido, siempre con una palabra amable, con un buen consejo, era una de esas personas que te gustaba encontrarte en el camino", dice Juan Muñiz, entrenador del Horizonte Atlética de Avilés.

Es una persona que ha tenido mucho peso en el desarrollo de nuestro deporte en este país Raúl Entrerríos — Exjugador de balonmano

El currículo de García Cuesta, que estaba afincado en Gijón, es inabarcable: fue jugador del Codema, de La Salle Bilbao y del Atlético de Madrid, sumando 63 internacionalidades con España y disputando los Juegos Olímpicos de Munich 1972. Una vez retirado, entrenó al Teka Santander, con el que ganó la Copa del Rey.

Después, fue seleccionador de España, a la que dirigió en los Juegos de Barcelona 1992; de Portugal, Brasil, Egipto, selección a la que entrenó en Atlanta 1996, y de Estados Unidos en dos etapas, en la primera de las cuales disputó los Juegos de Los Ángeles 1984. Se retiró en 2018 después de haber sido también director técnico de la Federación Española.

Su trayectoria fue impresionante, es difícil reconocerle todo lo que hizo Ramón Gallego — Exárbitro internacional

Para Juan Muñiz, García Cuesta "ha sido el entrenador más grande de este país, el más grande de todos los entrenadores españoles". "Antonio Roncero, Manolo Taibo y él han sido los tres grandes referentes, los tres mejores entrenadores que ha dado Asturias", añadía el técnico avilesino.

Fue un pionero, un trabajador, pero por encima de todo una buena persona Paco Blázquez — Presidente de la Federación Española

Otra leyenda del balonmano español, el gijonés Raúl Entrerríos, campeón del mundo, dos veces de Europa y dos veces bronce en unos Juegos Olímpicos, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA destacaba que García Cuesta fue "un pionero" y "una persona que ha tenido mucho peso en el desarrollo de nuestro deporte en España y que ha ayudado a que esté donde está ahora, y a que se hayan logrado los éxitos que se han conseguido". Alguien "querido por todos" y al que se solía encontrar "en actos y partidos". También rememora que le entrenó "en algún partido de la selección asturiana" y que, cuando se lo encontraba, era "una persona con la que te podías pasarte hablando largo tiempo".

Es digno de estudio, fue un profesional en tiempos en los que era difícil serlo Manolo Díaz — Entrenador del Lobas Oviedo

Ramón Gallego, el que fuera máximo representante de los árbitros de la Federación Internacional, que dirigió las finales masculinas de los Juegos de Barcelona ‘92 y Atlanta ‘96, califica la trayectoria de García Cuesta como "impresionante": "Es que es difícil de reconocerle todo lo que ha hecho", añadía. Le apena a Gallego que no vaya a poder ver acabado el salón de la fama del balonmano asturiano, "que está en marcha y el primero en integrarlo será Antonio Roncero y después Javier García Cuesta; es una pena que no lo pueda ver". Gallego explicó que García Cuesta tenía la intención de donar cosas a otro proyecto que le ilusionaba mucho, el museo olímpico: "Son dos proyectos que no ha podido ver terminados".

Vino a vernos algún partido, siempre con una palabra amable, con un buen consejo Juan Muñiz — Entrenador de la Atlética de Avilés

Manolo Díaz, entrenador del Lobas Oviedo Femenino, lamentaba la pérdida de "uno de los mayores representantes del balonmano asturiano por el mundo": "Fue internacional con España, seleccionador de cinco países, ha hecho proyectos importantísimos donde ha estado, creo que es digno de estudio; ha escrito libros, ha trabajado muchísimo por el balonmano; nos deja un hombre muy querido, un auténtico profesional del balonmano en tiempos en los que era muy difícil llevarlo a cabo", añade.

"Es una pérdida muy importante para el deporte del balonmano en la región" Juan Arribas — Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano

Juan Arribas, presidente de la Federación Asturiana, reconocía que es "una pérdida muy importante", y Paco Blázquez, presidente de la Española, despedía a García Cuesta en redes sociales: "Hoy (por ayer) el balonmano se vuelve a teñir de luto. Se nos ha ido Javier García Cuesta, una personalidad de nuestro deporte, dentro y fuera de nuestras fronteras; pionero, trabajador, pero, por encima de todo, una persona excepcional".