El club de Castiello gana el Nacional e irá al Europeo
Los gijoneses vencieron en la final a El Prat y disputarán el Interclubes de Francia
Tras liderar de manera contundente la jornada inicial de medal play, el R.C.G. de Castiello consiguió ayer su quinto título en el campeonato de España Interclubes.
Después de derrotar en cuartos de final al R.C.G. Las Palmas y en semifinales al R.C. Puerta Hierro, el equipo de Castiello consiguió imponerse en la gran final al R.C.G. El Prat tras una jornada muy reñida en la que la victoria se decantó por 2,5 a 0,5 a favor del equipo gijonés.
Con esta victoria, el equipo de Castiello compuesto por Miguel Díaz-Negrete Sanz (capitán), Pablo Alperi, Miguel Díaz-Negrete Palacio, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa representarán a España en el Campeonato de Europa Interclubs que se disputará en octubre en Golf du Médoc (Francia).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...