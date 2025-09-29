El club de Castiello gana el Nacional e irá al Europeo

Tras liderar de manera contundente la jornada inicial de medal play, el R.C.G. de Castiello consiguió ayer su quinto título en el campeonato de España Interclubes.

Después de derrotar en cuartos de final al R.C.G. Las Palmas y en semifinales al R.C. Puerta Hierro, el equipo de Castiello consiguió imponerse en la gran final al R.C.G. El Prat tras una jornada muy reñida en la que la victoria se decantó por 2,5 a 0,5 a favor del equipo gijonés.

Con esta victoria, el equipo de Castiello compuesto por Miguel Díaz-Negrete Sanz (capitán), Pablo Alperi, Miguel Díaz-Negrete Palacio, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa representarán a España en el Campeonato de Europa Interclubs que se disputará en octubre en Golf du Médoc (Francia).