Criptodeporte: ahora el aficionado también puede fichar futbolistas

El caso de Tomás Conechny, extremo argentino que jugó en el Alavés (2024/25), es un buen ejemplo para entender la irrupción de las criptomonedas en el mundo del fútbol. El atacante fue traspasado en 2023 del Racing de Avellaneda argentino al Alavés a cambio de 2,1 millones de euros por el 50% de sus derechos. Hasta aquí, un proceso habitual como tantos otros. Pero lo novedoso radica en que una parte de los derechos de formación del futbolista se había convertido previamente en "tokens": participaciones digitales que podían comprar pequeños inversores a través de la tecnología blockchain.

Cuando se produjo la venta del argentino al Alavés, esos inversores recibieron dividendos del 248%; es decir, multiplicaron con creces lo que habían puesto inicialmente. Los casos aún no son tan habituales pero empiezan a consolidarse. Y la pregunta es clara: ¿está preparado el fútbol para el impacto cripto?

"Las empresas de criptomonedas han encontrado en el deporte un escaparate global para promocionar sus servicios y los clubes que se adapten mejor a estos entornos digitales y nuevos mecanismos de financiación serán más competitivos", defiende el abogado Diego García, director de Sports&Entertainment de la firma Ontier en Oviedo.

El caso de Conechny no es el único que se ha visto en los últimos tiempos. En el fútbol sudamericano se han visto más ejemplos, como el de Ramón Sosa, traspasado de Talleres de Argentina al Nottingham Forest de la Premier League con una revalorización de +101%. O el de Isidro Pitta, de Cuiabá al RB Bragantino, ambas entidades brasileñas, con un +69%.

Y también hay más ejemplos de la aplicación de estas nuevas formas más allá del mercado de fichajes. "Podríamos citar como ejemplos la posibilidad de que las entidades deportivas logren fondos para la construcción de futuras ciudades deportivas mediante la tokenización, algo que permite la entrada del pequeño inversor en grandes proyectos", expone Diego García. Otros casos que empiezan a proliferar en el deporte son la venta de derechos de uso de palcos VIP o la publicidad digital.

Porque la entrada de la publicidad cripto es plena. "La temporada pasada 14 de los 20 clubes de la Premier League y 19 de los 20 clubes de LaLiga tenían algún tipo de patrocinio relacionado con criptomonedas", señala García. Las organizaciones también se suman. En agosto de 2024, la UEFA anunció que Crypto.com patrocinaría la Champions League hasta 2027, "convirtiéndose en el primer socio de criptomonedas de la competición de fútbol de clubes más prestigiosa del mundo".

A pesar de la normalización parece que siguen existiendo algunas reticencias. Pero cada vez menos. "El pasado enero, la Unión Europea aprobó el Reglamento sobre los criptoactivos (MiCa) y España ha comenzado a realizar una supervisión activa mediante la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el objetivo de dar seguridad a los titulares de criptoactivos y supervisar a los proveedores, lo que conllevará a una clara tendencia de crecimiento en los próximos años en el ámbito del deporte", asegura Diego García..

Invertir en un canterano de Oviedo y Sporting o ser partícipe de la financiación de sus ciudades deportivas quizás no esté tan lejos de lo que uno se piensa. El deporte también se afectado por el mundo cripto.