El excapitán del Alimerka Oviedo Baloncesto Marc Martí, operado de la rodilla
El jugador catalán pasó este lunes por el quirófano
a. L.
Oviedo
Marc Martí, que jugó en el Alimerka Oviedo durante cinco temporadas, entre 2020 y el actual 2025, siendo el capitán del equipo las dos pasadas campañas, fue intervenido ayer en el hospital Virgen de La Caridad de Cartagena "de una rotura total de ligamento cruzado anterior y sutura de menisco interno", según explicó su nuevo club, el Caesa Cartagena.
Una lesión que se produjo durante un partido de pretemporada del conjunto cartagenero, que juega en la misma categoría, Primera FEB, que el Oviedo Baloncesto. El jugador catalán Marc Martí ya sufrió en su día una lesión similar jugando con el equipo asturiano en la temporada 2020-21.
