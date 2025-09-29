Gran homenaje a José Luis Capitán en la Subida al Angliru
La XXI edición de esta singular prueba congregó a 230 particpantes
La XXII Edición de la Subida al Angliru se celebró ayer con más de 230 participantes. A primera hora de la mañana del domingo partían los primeros deportistas en La Vega de Riosa camino del Angliru. El regidor municipal, Roberto Álvarez, era el encargado de cortar la cinta, junto al organizador de la prueba, Alejandro Torre director de Actitude Eventos. Esta edición llevaba por lema “20 años de récord”, como homenaje a José Luis Capitán "Capi" y a su marca de 1h00’36’’, que aún sigue invicta desde 2005.
Las distintas modalidades fueron saliendo de manera escalonada. Los primeros en hacerlo fueron los andarines, posteriormente los ciclistas, que antecedían a la modalidad de rollerski, y los últimos en comenzar la prueba fueron los corredores a pie. Por delante, los temidos y gloriosos 13 kilómetros del Olimpo del Ciclismo, donde los deportistas afrontaron sus propios objetivos: el principal para todos consistía en alcanzar la cima del Angliru, en la misma línea de meta donde el día 5 de este mismo mes vencía el ciclista João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) en la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España.
En las durísimas rampas del puerto, entre la niebla, se mezclaban deportistas de las diferentes especialidades, los corredores más fuertes llegaban a superar a algunos de los ciclistas que les habían precedido en la salida. En la cima les esperaba José Luis Capitán "Capi", que mantiene el récord de la subida al Angliru que consiguió hace 20 años. El atleta es hoy en día uno de los referentes en la lucha contra la ELA, enfermedad que padece desde hace una década.
Los tiempos que marcaron ayer fueron inferiores a su marca. El asturiano Álvaro González del Salto, que fue el primero de los corredores a pie, paró el crono en 1:06:13, mientras que la primer mujer atleta, Mara Suárez García, empleó 1 hora y 23 minutos. Los mejores sobre la bicicleta fueron el castellanoleonés David Mayo, que subió en 52 minutos y 6 segundos, y la ciclista vasca Irati Ibabe, que marcó 1:13:54. Manuel Monasterio fue el más rápido con los rollerski, llegando a la meta tras sufrir en el puerto durante 1 hora 45 minutos y 50 segundos, dejando en Asturias el premio para esta modalidad.
