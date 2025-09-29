El Pasek Belenos cae en el campo de Les Abelles (22-8)

El Pasek Belenos perdió en el primer desplazamiento de la temporada en categoría Élite, que llevó a medirse ayer con Les Abelles en Valencia. El equipo valenciano salió muy fuerte, pero el conjunto avilesino respondió en una primera parte de gran intensidad y dinamismo. Sin embargo, según fue transcurriendo el partido el encuentro se fue decantando hacia el lado local hasta terminar 22-8.