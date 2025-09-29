El Rodiles arrasa al Valdetires con un contundente 7-1
El Rodiles jugó un partido redondo y se impuso con autoridad al Valdetires de Ferrol por un abultado 7-1. "El resultado es reflejo del gran trabajo colectivo y del esfuerzo de todo el grupo", dicen desde el club. Con esta victoria, el conjunto se afianza en la segunda posición de la clasificación y afrontará con confianza su próximo compromiso, el sábado 4 de octubre, en la cancha del Colegio San José.
