El Rodiles arrasa al Valdetires con un contundente 7-1

El Rodiles jugó un partido redondo y se impuso con autoridad al Valdetires de Ferrol por un abultado 7-1. "El resultado es reflejo del gran trabajo colectivo y del esfuerzo de todo el grupo", dicen desde el club. Con esta victoria, el conjunto se afianza en la segunda posición de la clasificación y afrontará con confianza su próximo compromiso, el sábado 4 de octubre, en la cancha del Colegio San José.

El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos

La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: "Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada"

Exigen un paso de cebra en Las Quintas de Bricia (Llanes): "Existe un grave peligro"

La odisea de un club de hockey de Salinas: horas de viaje para jugar y entrenos en Mieres

