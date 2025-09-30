Estrella López, figura nacional de judo, ilumina a las promesas asturianas
La madrileña vino acompañada por la judoka y especialista en lucha sambo María Cabas
Judo pie, judo suelo, sus técnicas favoritas, pero sobre todo, mucha psicología e inteligencia emocional para afrontar los momentos clave. Es el poso que dejan dos jornadas intensas de judo bajo la batuta de la madrileña Estrella López Sheriff. El escenario escogido, el Centro de Tecnificación Deportiva de Judo que la territorial tiene en San Martín del Rey Aurelio. De lo deportivo, Estrella puede contar mucho, gracias a una dilatada trayectoria como competidora.
Acompañada de otra especialista
La madrileña, que vino acompañada por la judoka y especialista en lucha sambo María Cabas, es la actual campeona de España absoluta en -57 kilos. 13 medallas nacionales la contemplan, además de innumerables citas internacionales, con el bronce en el Europeo absoluto de Praga en 2020 como principal logro, entonces en -52 kilos. Pero fue en la charla sobre táctica y modos de afrontar las semanas previas y los días de competición donde López se ganó a los 130 judokas asturianos que acudieron al encuentro.
También psicóloga deportiva
Como psicóloga deportiva y con su experiencia en el tatami, regaló a los presentes una serie de consejos muy válidos en su formación. Tras la cita en El Entrego, los próximos compromisos del Judo Asturiano pasan por el Torneo "Puerta de Asturias", en Lena, y los campeonatos de Asturias de kata y absoluto.
