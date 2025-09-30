Homologado el nuevo recorrido de la Media Maratón de Gijón
n. l.
La Federación Española de Atletismo ha homologado el nuevo recorrido de la Media Maratón de Gijón, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre a partir de las 17.30 horas.
Saliendo de Albert Einstein, la carrera pasará por: Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, puente del Piles, El Molinón, Enrique Castro "Quini", Justo del Castillo y Quintana, rotonda de la escultura "Hacia la luz", Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, carretera Piles-Infanzón, carretera de la Providencia, José García Bernardo, puente del Piles, avenida de Rufo García Rendueles, Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez, Muelle de Oriente, Rodríguez San Pedro, José Manuel Palacio Álvarez, Palafox, Mariano Pola, avenida de Galicia, Laboratorios, Chile, Camino del Cortijo, Lloréu, José Manuel Palacio Álvarez, Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Jovellanos, Capua, Eladio Carreño, Rufo García Rendueles, El Molinón, Enrique Castro "Quini", carretera de Villaviciosa, Ezcurdia, avenida de Castilla, avenida de la Costa y carretera de Villaviciosa, para concluir en el velódromo de Las Mestas.
