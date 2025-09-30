Una nueva estrella ilumina al Alimerka Oviedo Baloncesto: así fue la actuación del nuevo base del equipo azul

Fue un jugador que hizo poco ruido durante la pretemporada del Alimerka Oviedo Baloncesto. El base estadounidense sí que había dejado algunos detalles, pero no terminaba de ver el aro con claridad y en ocasiones parecía jugar con algo de precipitación. Lo que sí que se le había visto era carácter y personalidad para asumir responsabilidad. Y eso, echarse el equipo a la espalda, es precisamente lo que hizo en el debut del Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes.

El equipo necesitaba sus puntos

El estadounidense, Greg Parham (Richmond, Virginia, 1999), se dio cuenta rápido de que, con la ausencia de Johnson y la marcha de Goodine, le iba a tocar disputar muchos minutos y ser importante especialmente en la faceta anotadora. Todo ello en un escenario que impresionaba, con más de 5.000 espectadores en la grada y teniendo enfrente nada menos que al Estudiantes, un equipo que además de su talento ofensivo demostró tener muy bien estudiado al OCB, al que supo defender con acierto.

Insuficiente para ganar

La actuación de Parham, memorable, no fue suficiente para que el equipo de Oviedo pudiera rubricar su debut en un partido oficial en el Palacio con victoria (cayó por 87-101), pero sí que le valió para convertirse en el jugador más valorado de la primera jornada de la Primera FEB. Todo un golpe en la mesa de alguien aún poco conocido en España, pero que viene de ser el máximo anotador de la liga portuguesa.

Una actuación memorable

Los números que hizo Parham ante el Estudiantes fueron espectaculares: 32 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias para un total de 40 créditos de valoración. Todo ello con unos porcentajes en el lanzamiento sensacionales: 9 de 11 en tiros de dos (82%), 3 de 5 en triples (60%) y 5 de 6 en tiros libres (83%). En ningún momento dio por perdido el partido y gracias a su actuación el OCB pudo en algún momento soñar con competir ante un rival que fue superior.

Amor Domínguez

En la historia del Palacio

Una actuación que se queda para la historia, puesto que ese partido ante el Estudiantes es el más multitudinario que nunca ha jugado el Oviedo Baloncesto y el primero oficial en el nuevo Palacio de los Deportes. Un día del que quedarán la fantástica actuación de Jayson Granger, la efectividad de Sasu Salin y, por el lado local, el partidazo de Parham.

Todas las imágenes de una noche para la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en su estreno oficial en el Palacio de los Deportes / Luisma Murias / Luisma Murias

Un equipo mermado

En el aspecto puramente deportivo fue sin duda lo más positivo del día para el Alimerka Oviedo. Tener un jugador así, con esa capacidad de asumir la responsabilidad en momentos importantes, es una gran noticia para un OCB al que aún le faltan piezas por ensamblar y que a ese partido llegó con las ausencias de Cosialls y Johnson, además de la ya esperada de Pablo Longarela.

El viernes, otro hueso

El viernes (20:45) tendrán otra dura prueba ante otro de los favoritos al ascenso. El equipo de Oviedo visita al Leyma Coruña que entrena Carles Marco, el que fuera durante tres temporadas técnico del OCB y con el que el club asturiano ganó la Copa Princesa.