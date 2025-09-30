Tres goles sin salir de casa: esta es la historia de Samu Armayor en el Titánico
El delantero, oriundo de Laviana, logró un hat-trick que permitió a su equipo empatar al Gijón Industrial en Las Tolvas: "Nunca bajamos los brazos ni nos rendimos"
Samu Armayor (Pola de Laviana, 20 años) está donde quiere estar y haciendo lo que más le gusta. El delantero del Titánico comienza su segunda temporada en el conjunto de Pola de Laviana, donde ha vivido siempre, y todo le está yendo muy bien. Lleva cinco goles en las cuatro jornadas que van de liga (la pasada temporada marcó cuatro), siendo en estos momentos el máximo goleador del grupo asturiano de Tercera. Los tres últimos los metió el domingo pasado y valieron a su equipo para lograr un heroico empate (3-3) en Las Tolvas ante el Gijón Industrial.
Formado en la cantera del Covadonga
"Aquí estoy muy contento, tengo el campo al lado de casa, tengo amigos que siempre van a los partidos", explica. Formado en la cantera del Covadonga, también estudia Magisterio de Primaria en Oviedo: "Me gusta enseñar, de hecho entreno a un equipo de las categorías inferiores del Alcava".
Sin victorias ni derrotas
El inicio de temporada está siendo bueno para el Titánico, sin victorias ni derrotas en las cuatro jornadas que van: "No son malos resultados, puntuar es importante, aunque es verdad que ya tenemos ganas de ganar", reconoce.
La clave del equipo está para Samu Armayor en el grupo que han formado: "Somos un equipo en el que hay mucha unión, si no se está a gusto en el vestuario es complicado y aquí tenemos un vestuario espectacular". También alaba al nuevo entrenador, Yeyo, al que describe como "muy buena persona y buen entrenador".
La peor noticia del partido
Lo peor del partido para el Titánico fue la lesión de Nico, que tuvo que ser sustituido al descanso y al que aún están haciendo pruebas para ver el alcance de la lesión: "Fastidia ver a tu compañero, que además es tu amigo, así; creo que eso nos motivó aún más a ir por la victoria", señala.
Lo que sucedió en el partido fue una auténtica locura. El Industrial se puso 0-2 y el Titánico fue capaz de igualar, con dos goles de Armayor, y de nuevo el conjunto gijonés se adelantó, pero el delantero llegó a tiempo para empatar en el descuento: "Nunca bajamos los brazos ni nos rendimos".
Su primer hat-trick
Fue su primer hat-trick en Tercera y considera que esta temporada se está viendo favorecido por un estilo que explota su velocidad. Al futuro le pide "estar muchos años en el Titánico", club al que lleva viendo "desde que tengo uso de razón". El que no estuvo fue el mayor aficionado que tiene el club en su familia, su abuelo Pepe Barbón: "Siempre que puede viene a vernos, pero toca el acordeón y al mismo tiempo que se jugó el partido tenía una actuación".
