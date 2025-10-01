Benjamín Noval renuncia al campeonato de Europa de ciclismo y ya piensa en el ciclocross con su nuevo equipo
El junior asturiano cambia de equipo de cara a la temporada de barro, que correrá con otro equipo asturiano
Roberto Menéndez
Benjamín Noval, después de la caída que sufrió en el Mundial, no correrá ni la contrarreloj ni la prueba en ruta del inminente campeonato de Europa de ciclismo que se va a disputar en Francia. El junior de Laviana tenía una medalla prácticamente asegurada y muchas opciones de que fuera de oro cuando se dio contra una valla y se fue al suelo. Fue capaz de acabar, pero la caída le dejó secuelas.
El Europeo, imposible
Tanto es así que debido al golpe, que le provocó hematomas y bastante dolor, su participación en el campeonato de Europa ha sido imposible. Benjamín Noval está ya centrado tanto en recuperarse del todo como en descansar para en un tiempo empezar a prepararse para la temporada de ciclocross, cuyas primeras pruebas ya se están celebrando.
Nuevo equipo de ciclocross
Una temporada que Noval afronta con novedades, puesto que la correrá en el Nesta-MMR, pasando de un equipo asturiano, el MMR Academy, a otro. En el anuncio, el club asegura que es para ellos "un verdadero placer poder acompañarlo en su última temporada como junior en el barro, donde buscará volver a brillar en el ciclocross internacional".
El objetivo, "crecer"
Como objetivo se marcan: "Crecer en cada competición, acumular experiencia y aprendizaje, y luchar juntos en los grandes eventos internacionales". El de Laviana, que viene de hacer una temporada sensacional en carretera, correrá ya como junior de segundo año en una disciplina que también se le da muy bien.
El futuro pasa por el Ineos
Noval, de 17 años, está obligado a competir un segundo año como junior y después, para 2027, ya tiene firmado un contrato con el potente Ineos Grenadiers, en el que en principio irá dando los pasos que le lleven hasta el pelotón profesional.
