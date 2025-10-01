El equipo asturiano recibe su equipación para el Nacional de Saltos de menores

Los representantes de Asturias en el Campeonato de España de Saltos de Menores, que se va a celebrar en Cádiz a partir de mañana, recibieron las equipaciones oficiales de manos de los directivos de la Federación Hípica del Principado. En Cádiz estarán los alevines Catalina González del Valle, Llara Vázquez Platas y Sofía González García; los infantiles Llara González García, Eduardo González García, Daniela de la Huerga Mechaeva, Alexia de la Huerga Mechaeva, Ana Castro Goldeswka, Carla Catalina Blanco, Itziar López García, Daniela Martínez Rodríguez, Carmen Artime Valdés y Carmen García Artime y los juveniles Natalia Gutiérrez Blanco, Leo Vega Fernández, Diego Fernández Rodríguez, Daniel Ocaña Sánchez y Mar Pérez Fernández.