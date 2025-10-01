Lluvia de medallas para Asturias en el Nacional de biatle
Un total de 22 medallas en categorías individuales y otras 12 en relevos mixtos fue la excelente cosecha de la expedición asturiana en el Campeonato de España de biatle, celebrado en la playa Ciudad Jardín (Palma de Mallorca. La mayor dificultad del recorrido, un circuito de asfalto, arena y agua, fue el estado de la mar.
