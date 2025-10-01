Las Lobas, en Oviedo ante el Valladolid en la Copa de la Reina

El Aula Valladolid, equipo de la máxima categoría, será el rival del Lobas Global Atac Oviedo en la primera ronda copera, a partido único el miércoles 22 de octubre en el Florida Arena ovetense. Será la séptima participación del club azul en la Copa de la Reina. Si supera esta eliminatoria, la siguiente ronda sería también en casa, en febrero.