Marqués-Trabanco y Cidoncha Castro, campeones de Asturias de pádel
Las dos parejas revalidan el título conseguido el año pasado
Un total de 86 parejas tomaron parte en el campeonato de Asturias absoluto de 2025, que se disputó en Oviedo y en el que las parejas Cristina G. Cidoncha-Coral A. Castro y Pablo Trabanco-Alberto Marqués retuvieron los títulos obtenidos el año pasado.
Cidoncha y Castro jugaron cuatro partidos para ganar el campeonato de Asturias y ninguna rival logró hacerles más de dos juegos. En la final derrotaron a Tamara Valcárcel y Paz Villamuza por 6-1 y 6-0. Por su parte, Marqués y Trabanco derrotaron en la final a David Arias e Isidoro Salamanca, proclamándose campeones sin ceder ni un solo set en todo el campeonato.
