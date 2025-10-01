Marqués-Trabanco y Cidoncha Castro, campeones de Asturias de pádel

Un total de 86 parejas tomaron parte en el campeonato de Asturias absoluto de 2025, que se disputó en Oviedo y en el que las parejas Cristina G. Cidoncha-Coral A. Castro y Pablo Trabanco-Alberto Marqués retuvieron los títulos obtenidos el año pasado.

Cidoncha y Castro jugaron cuatro partidos para ganar el campeonato de Asturias y ninguna rival logró hacerles más de dos juegos. En la final derrotaron a Tamara Valcárcel y Paz Villamuza por 6-1 y 6-0. Por su parte, Marqués y Trabanco derrotaron en la final a David Arias e Isidoro Salamanca, proclamándose campeones sin ceder ni un solo set en todo el campeonato.