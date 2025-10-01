Las Mestas, centro del ciclocross asturiano
La quinta edición del "Trofeo Las Mestas" de ciclocross se celebrará este sábado, a partir de las 11 horas, en el complejo deportivo gionés. Al día siguiente, el mismo escenario acogerá la dédimoquinta edición del "Trofeo Villa de Gijón", a partir de las 8.45 horas. Elevará el listón con participación en categorías Élite y sub-23 (UCI C2) en masculino y femenino.El CDB Gijón Ciclismo organiza ambos eventos con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
- Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda