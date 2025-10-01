Las Mestas, centro del ciclocross asturiano

La quinta edición del "Trofeo Las Mestas" de ciclocross se celebrará este sábado, a partir de las 11 horas, en el complejo deportivo gionés. Al día siguiente, el mismo escenario acogerá la dédimoquinta edición del "Trofeo Villa de Gijón", a partir de las 8.45 horas. Elevará el listón con participación en categorías Élite y sub-23 (UCI C2) en masculino y femenino.El CDB Gijón Ciclismo organiza ambos eventos con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal.