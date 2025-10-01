Así funciona una de las armas secretas del Real Avilés: Suplentes eficientes

La pasada temporada, la del ascenso, reportó el dato de ser la que acumuló más goles de suplentes (16) en la historia de club. El registro será harto difícil de igualar, pues solo por el hecho de militar en nivel superior lo lógico es que la efectividad ante la portería contraria disminuya.

De todas las maneras, este Real Avilés de Dani Vidal no parece que vaya a definirse, al menos en zonas de vanguardia, como un equipo de titulares incuestionables, como ya deja entrever este apunte: casi el 70% de los cambios efectuados en las cinco primeras jornadas corresponden a gente de tres cuartos hacia adelante. Y no hace falta incidir en el elevado número de permutas que siguen vigentes, aunque el reglamento empezó a contemplar, en principio y puntualmente, para mitigar los efectos de la pandemia.

La figura del jugador revulsivo, en formato goleador, apareció a la quinta, coincidiendo con la visita de un Athletic Bilbao B plagado de meritorios hacia la élite. Javi Cueto, con sus dos dianas en los 21 minutos que dispuso, ya es el segundo goleador de la historia blanquiazul en función del tiempo jugado, con un gol cada 115 minutos, solo superado por Joseba Irazusta, cuyos 35 goles se distribuyen en uno cada 108 minutos de juego.

Los dos balones que Cueto envió a la red de la factoría Lezama también colocan al ariete maliayés en el escueto listado que, hasta el domingo, solo amparaba a once jugadores, los que marcaron dos o más goles en un partido sin ser titulares. El primero en conseguirlo fue José Luis Suárez, el extremo zurdo corverano que redondeaba la goleada (7-0) ante el Naval de Reinosa en los inicios de la temporada 1985-1986, misma en la que el ambidextro Ángel de Miguel repetía en escarnio parecido (8-0) ante otro cántabro, Santoña.

El jugador de este catálogo que invirtió menos tiempo en anotar dos veces fue el hispano guineano Nené Ballina, a quien Manuel Ángel Muñiz le mandaba salir en el minuto 80 al deficiente piso del Grandiella, humilde feudo del Europa naveto, cuando el equipo ya ganaba 1-3. Al cabo de 10 minutos, Nené ponía el marcador en 1-5.

Joaquín Alonso, actual delegado blanquiazul, fue titular en el 84% de los 389 partidos que disputó, pero aún tuvo tiempo de entrar en este ránking. Cuando la 1991-1992 languidecía, el Málaga tenía casi ganado el partido de Llaranes, con 0-2 a falta de 10 minutos, hasta que los dos goles de Joaquín, al campo desde el descanso, acompañados por el de Nacho Castro, apuntillaban a un Málaga que aquel día prácticamente firmaba la sentencia de lo que le vendría en tres meses, su desaparición.

En los inicios de la 1996-1997, el Endesa As Pontes salía vapuleado del Muro de Zaro (7-1) en un partido en el que Nacho García logró un récord que persiste a día de hoy. José Luis Quirós ordenaba el cambio en el minuto 73 y, un cuarto de hora después, Nacho ya era, y sigue siendo al cabo de casi 30 años, el único autor de tres goles partiendo desde el banquillo.

Goleadores clásicos del Real Avilés Industrial tercerdivisionista, como Armando Quesada y el carabanchelero José Alonso, se apuntaban a este repertorio en Noreña y Valdesoto, respectivamente, con una diferencia de poco más de un mes, cuando el equipo se enfilaba para reconquistar la 2ªB durante la primera campaña completa de este siglo. Era tan extraño ver al lenense en la suplencia que, en la jornada siguiente a la destitución de Rafa Barrero, se reivindicaba con un doble en la localidad chacinera.

El único precedente de la época en la que el equipo no solo estaba más que instaurado en 3ª División, sino en sus medianías, es el de Hugo Reguero. Corría la cuarta jornada de la 2010-2011 y sus dos goles en la modesta morada del Andés colocaban a los blanquiazules en un liderato de lo más casual y efímero.

Salvo por alguna dolencia puntual, era extraño ver a Geni Suárez en la reserva y, curiosamente, su único doblete como industrialista lo conseguía en esa circunstancia, durante una de las actuaciones más convincentes de la era Golplus, la del 1-4 en Zamora, cuando aquel partido, con los goles iniciales de Josín Naya, ya transcurría muy encarrilado, parecido al del frenético del Álvarez Rabanal, en octubre de 2016. Matías Fernández entraba con el marcador en 2-4 y anotaba por dos veces hasta que se quedó en 2-7.

La última referencia, antes de la del pasado domingo, ya forma parte del recuerdo del aficionado joven, más que por el doblete en sí por el momento en que se produjo, el día del ascenso frente al Rayo Majadahonda y el redondeo de Davo Fernández.

A diferencia de la gran mayoría de precedentes –con la única excepción de los dos goles de Joaquín Alonso que noquearon al Málaga hace 33 años–, los de Javi Cueto a los cachorros del Athletic encierran un matiz significativo y es que no sirvieron de maquillaje, sino para transformar la derrota en victoria, un 3-2 que, aunque tampoco suena a marcador extravagante, hacía 13 años que no se veía reflejado en el vetusto electrónico del Suárez Puerta.