El Alimerka Oviedo Baloncesto llega a los 3.000 abonados: "Es un día histórico para el deporte de la ciudad"

El Alimerka Oviedo Baloncesto anunció este jueves algo que pocos se podían esperar y que, al amparo del traslado al Palacio de los Deportes, se ha podido conseguir: el club ha alcanzado la cifra de 3.000 abonados. El carné que lo atestigua se le entregó a la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, que lo recibió en la instalación recientemente reformada y en la que el pasado viernes se congregaron 5.030 espectadores para asistir al primer partido de liga del conjunto azul, el que le enfrentó al Estudiantes, con victoria para los madrileños por 87-101.

El Alimerka Oviedo Baloncesto, en "zona de éxito"

El presidente del club, Fernando Villabella, aseguró que han sobrepasado "la zona de éxito" que llevaban pisando desde hace semanas y justificó que se le entregara el carné a la concejala por "tratarnos siempre con mucha consideración y perdonándonos nuestros pecados, que los tenemos": "La realidad está aquí, un Palacio de los Deportes para 5.000 personas y una infraestructura para el deporte ovetense que seguro que nos va a hacer crecer a todos, al club y a la ciudad". Villabella hizo referencia a una foto que se ha colgado en la sala de prensa del Palacio: "Es la instantánea de un día histórico para el deporte ovetense".

Todas las imágenes de una noche para la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en su estreno oficial en el Palacio de los Deportes / Luisma Murias / Luisma Murias

La "ilusión" de Conchita Méndez

Conchita Méndez, por su parte, mostró su satisfacción por todo lo que le está sucediendo al Oviedo Baloncesto desde su traslado al Palacio: "Me hace mucha ilusión, porque sobre todo Fernando (Villabella) no creía, pero Ferdi (Fernando García, director general del club) decía, 'vamos a superar los 3.000, vamos a seguir creciendo' y esto es una constatación de una realidad". Méndez insistió en que "el Ayuntamiento sigue teniendo una apuesta firme por todo el deporte y por el baloncesto en especial, y superar los 3.000 abonados quiere decir que se puede seguir creciendo".

La "profesionalidad" del OCB

La experiencia del primer partido, explicó la concejala de Deportes, así lo hace pensar: "Muchas de las personas que me acudieron el fin de semana, incluso personal del Ayuntamiento que vino, se fueron emocionados y ya preguntaron esta semana cómo hacerse abonado, si hay abono familiar, la tarifa de niños; es decir, hay interés , con lo cual, se puede seguir creciendo y a nosotros nos hace mucha ilusión". Méndez destacó a su vez lo fácil que resulta trabajar con el OCB: "Se trabaja muy a gusto, hay mucha profesionalidad, mucho interés y muchas ganas".

Disculpas por los errores en el primer partido

Que el Palacio prácticamente se llenara el primer día también trajo consigo errores y problemas en los accesos al Palacio, con los aparcamientos de Los Prados y otra serie de aspectos que desde el club explicaron están tratando de subsanar: "Lo primero que hicimos fue mandar una nota de disculpa, diciendo que éramos conscientes de todos los fallos que habíamos tenido y que estábamos desde el primer momento interesados en que no vuelvan a suceder. Si tuvimos 10 fallos, pues a ver si en el próximo partido tenemos 5, luego 3 y así. Venimos de Pumarín y en Pumarín lo hacíamos con los ojos cerrados y ahora de repente había puertas que no sabía dónde iban y gente esperando entrar", explicaba el presidente del club. Para que no suceda en otra ocasión, Villabella reconoció que tienen que "mejorar los accesos, tuvimos fallos de protocolo también, eso tenemos que mejorarlo".

Trabajando por mejorar la zona de aparcamiento

Otro de los asuntos que tendrán que ir mejorando es el del aparcamiento y para ello están negociando con el Centro Comercial Los Prados: "Lo más próximo que tenemos son Los Prados y tuvimos conversaciones con ellos para que nos tengan en cuenta para sucesivas ocasiones que podamos aparcar. Nos consta que tienen la mejor predisposición porque al acabar el partido del viernes estaban los restaurantes llenos", explico el presidente del club.

El apoyo económico al club

En cuanto a la posibilidad de que crezca la subvención por parte del Ayuntamiento al OCB, Conchita Méndez explicó que "sumar tanto al baloncesto como al resto de entidades deportivas es una prioridad. Las subvenciones de los clubes deportivos eran 700.000, pasaron a 800.000 y ya estamos en el millón. En total, más de dos millones de euros del Ayuntamiento de Oviedo van a deporte". La concejala de Deportes añadió que "si todas las administraciones estuvieran al nivel que está el Ayuntamiento de Oviedo con el deporte, creo que tanto el baloncesto como el resto de las entidades podrían muchas veces lograr esos objetivos deportivos a los que a veces cuesta mucho llegar", en referencia a las ayudas del Principado.

Al Principado, "todavía le queda para mejorar"

Al respecto, Villabella, reconoció que la colaboración del Ayuntamiento es la mayor que tiene el club y pidió una mayor colaboración del Principado: "El Ayuntamiento de Oviedo, por las instalaciones, no solo por esta instalación, por todo lo que nos deja de Pumarín y por esa subvención de 175.000, no es comparable. Es verdad que en el Principado de Asturias se han dado cuenta de que se están quedando atrás y van mejorando, pero todavía les queda para mejorar". Y es que, añadió Villabella, "los clubes que estamos en competiciones así de alto nivel muchas veces es vergonzoso ver el dinero que se dedica a comunidades autónomas que son muy, muy comparables a la nuestra". Para concluir, Villabella explicó que su obligación es "ser muy pesado, como una gota malaya para que esto tire para arriba y que en el escenario ideal se llegara a igualar la aportación del Ayuntamiento".