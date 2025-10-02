El asturiano David Fernández se queda sin final de disco pero ya piensa en el peso: así está siendo su actuación en el Mundial paralímpico de India
El tinetense logra 34.88 en lanzamiento de disco, lo que no le vale para clasificarse a la final de hoy, pero aún le queda mañana su gran especialidad
El atleta paralímpico David Fernández acabó ayer séptimo de su categoría en el Mundial que se está disputando en la capital de la India, Nueva Delhi. El de Tineo lanzó 34,88 metros, quedándose algo lejos de su mejor marca, conseguida este mismo año (37,66) y quedándose fuera de la final que se va a disputar hoy. El de Tineo aún tiene mañana una bala para intentar colgarse una medalla en lanzamiento de peso, que es además su especialidad.
De menos a más
David Fernández lanzó en su primer intento 31,01 metros, en el segundo 33,74 y, por último, llegó a los 34,88 metros, su mejor lanzamiento de la jornada, aunque fue insuficiente para meterse entre los atletas que disputarán las medallas.
Objetivo, Los Angeles 2028
De hecho, David Fernández tiene un currículo espectacular en lanzamiento de peso, proclamándose campeón de España en más de una décena de ocasiones. Le falta al de Tineo participar en unos Juegos Paralímpicos y tiene ahora el objetivo de conseguirlo para los próximos, los que se van a disputar en Los Angeles, en 2028.
Una historia que comenzó en el Club San Mateo
El atleta asturiano, amputado de una pierna tras un accidente de tráfico, comenzó su andadura en el deporte paralímpico de la mano del club de halterofilia San Mateo, de Oviedo, que lleva a cabo su labor en el Palacio de los Deportes. De ahí pasó al atletismo, ejercitándose durante un tiempo en el Centro de Alto Rendimiento de León con el histórico lanzador de peso español Manolo Martínez.
Otras dos preseas para España
En cuanto a los españoles que están participando en el Mundial, ayer la madrileña Alba García Falagán y su guía, Diego Folgado, lograron la medalla de bronce en los 100 metros, clase T11 de atletas ciegas, con un tiempo de 12:21, marca persona. El oro se lo llevó la brasileña Jerusa Geber (11:81), campeona paralímpica y actual plusmarquista mundial, y la plata fue para la china Yiming Liu (12:11).
El español Iván Cano, por su parte, gracias a una marca de 7,11 metros, se proclamó campeón del mundo paralímpico de salto de longitud, en la clase T13 de discapacitados visuales. El atleta alicantino, de 30 años, volvió a superar con esos 7,11 metros, marca personal.
