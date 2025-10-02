El asturiano Diego Vergara, en el Mundial sub-18
El ajedrecista de Belmonte de Miranda Diego Vergara, del Club Vetusta de Oviedo, competirá en el Mundial sub-18 que comienza mañana en Albania. El asturiano consiguió con solo 17 años el título de Maestro Internacional.
