Berto Cayarga, del Avilés, baja por una lesión muscular

El Avilés conoció ayer que uno de sus jugadores más importantes, Berto Cayarga, estará de baja un tiempo indeterminado por una "lesión muscular en el semitendinoso de su pierna izquierda", según informó el propio club. El tiempo de recuperación estará pendiente de la evolución que siga el centrocampista de Avilés, que fue titular en los cuatro primeros partidos del conjunto blanquiazul en Primera Federación.

El asturiano, de 29 años, llegó esta temporada al Avilés procedente del Real Unión, con el que compitió la pasada temporada en esta misma categoría. Antes, había estado en el Deportivo de La Coruña, también en Primera Federación, y previamente tres temporadas en el Cartagena, con el que logró el ascenso a Segunda División, categoría en la que disputó dos campañas con el "Efesé". Procedente de la cantera del Sporting, fue uno de los fichajes importantes tras el ascenso.

El Avilés, por otra parte, ya conoce los horarios de sus cuatro próximos encuentros. El domingo, a las 18:15, visita el Pedro Escartín, el campo del Deportivo Guadalajara, un rival complicado que ha comenzado muy bien la temporada y que ahora ocupa la tercera posición del grupo, con diez puntos.

Volverá a jugar a domicilio el Avilés la siguiente jornada y el partido será el domingo 12 de octubre, a las 14:15 horas, en el Ruta de la Plata de Zamora, otro de los equipos que en estos momentos, con nueve puntos, está situado en la zona alta de la clasificación.

El regreso al Suárez Puerta para el equipo que entrena Dani Vidal se producirá el domingo 19 de octubre, a las 16 horas, cuando el conjunto asturiano recibirá al Talavera, equipo que en estos momentos está, con 8 puntos, solo uno por encima del Avilés.

El horario que aún no se ha confirmado es el que va a disputar el Avilés nada menos que en el Alfredo di Stéfano, donde se las verá con el Madrid Castilla el fin de semana del 25 y 26 de octubre. Un filial blanco que ha comenzado muy mal la temporada, ya que hasta ahora solo ha sumado tres puntos.