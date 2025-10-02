Uno de los capitanes del Avilés da las claves para el próximo compromiso del club: "Si ganamos podemos dar un golpe encima de la mesa"

Álvaro Fernández, uno de los capitanes del Avilés, analizó al próximo rival blanquiazul, el Guadalajara. Para el madrileño, una de las claves para hacerse con los primeros tres puntos fuera de casa pasa por "no cometer ningún error" y cree que, de hacerse con la victoria, "podemos dar un golpe encima de la mesa". Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo tras la victoria

“Después de una victoria siempre se tiene que disfrutar, en esta categoría es muy difícil ganar. Hay que pensar en el partido del domingo, es esencial y queremos conseguir nuestros primeros tres puntos fuera de casa”.

El encuentro ante el Guadalajara

“Cada fin de semana es un reto, cada partido es un mundo y puede pasar de todo. Ellos han empezado bien, al igual que nosotros. Es un partido donde podemos dar un golpe encima de la mesa por lo que supone, además de conseguir nuestra primera victoria fuera de casa. Va a ser un rival súper difícil, pero queremos seguir con esta buena dinámica”.

Confianza en el equipo

“Estamos demostrando el equipo que somos y la dinámica que debemos tener. Confío al 100% en este equipo, tenemos que seguir con esta dinámica para el domingo ganar los tres puntos”.

Un mes sin ganar fuera de casa

“Lo hablamos dentro del vestuario, no tenemos que agobiarnos porque el equipo ha demostrado que sabe competir fuera y en casa. Va a ser muy importante sacar el máximo en cada partido, empezando por el domingo. Cada buen resultado que saquemos nos vendrá mejor para el siguiente encuentro”.

Las claves para vencer al Guadalajara

“Tenemos que cometer los mínimos errores, porque estamos viendo que en esta categoría no te perdonan. El Guadalajara tiene un gran equipo, están en la zona alta y se ve que tienen una grandísima confianza en sí mismos, como la que llevaremos nosotros. Será un partido de tú a tú y, si no cometemos ningún error, tendremos muchas posibilidades de ganar”.