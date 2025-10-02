Carles Marco, entrenador del próximo rival del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Pensar en 5.000 personas viendo al OCB en el Palacio me pone la piel de gallina"

Carles Marco (Badalona, 1974) debutó como primer entrenador en el Oviedo Baloncesto. Bajo su mando, el equipo azul fue tres veces cuarto de la LEB Oro (ahora Primera FEB), alcanzó las semifinales del play-off de ascenso a la ACB y ganó la Copa Princesa, en 2017. Desde que llegó, en 2015, hasta que se fue, en 2018, tuvo a su lado a Javi Rodríguez, ahora entrenador del Alimerka Oviedo. Carles dirige ahora, después de tres temporadas de entrenador ayudante de equipos de Euroliga, al Leyma Coruña, uno de los candidatos al ascenso a la ACB, que recibe mañana (20.45) al OCB de Javi.

Carles Marco da indicaciones a los jugadores del Oviedo Baloncesto, con Javi Rodríguez observándole / Irma Collín

¿Cómo le va en La Coruña?

Bien. He estado tres temporadas de entrenador ayudante en equipos de Euroliga y este pasado verano contactamos y no tuve muchas dudas. El de Coruña es un proyecto atractivo, vuelvo a ser primer entrenador, aunque me sentía también entrenador siendo ayudante, pero me atrajo este proyecto. Hablé primero con Tiago (Splitter, entrenador con el que estuvo en París la pasada campaña) porque habíamos estado muy a gusto en París, pero cuando me dijo que se iba a EE UU no tuve ninguna duda.

París, por juego y resultados, fue la revelación del pasado curso.

Los tres años que he estado en Euroliga han sido muy satisfactorios. Estar con Dusko (Ivanovic) fue impresionante, entrenar en el Barça es una pasada. Y en París es verdad que hemos jugado diferente. Teníamos los jugadores adecuados para ello y era increíble ver cómo entrenaban jugando además 90 partidos en la temporada. Es una experiencia que recordaré toda la vida y que me ha servido para crecer y mejorar. El club, Tiago y los jugadores... vivirlo desde dentro es fantástico. Se me hizo corto a pesar de estar 11 meses allí, es verdad que es una experiencia dura por estar tanto tiempo fuera de casa y lejos de la familia, pero se acabó pasando rápido.

¿Es un entrenador muy diferente al que dirigió al OCB?

Intento modificar cosas, adaptarme al baloncesto que se juega ahora, pero en esencia es el mismo Carles. Intentas mejorar cosas en los entrenamientos, no te puedes anclar, pero la forma y el fondo cambian poco. Mejoras a nivel táctico y hay un aprendizaje.

Todas las imágenes de una noche para la historia del Alimerka Oviedo Baloncesto en su estreno oficial en el Palacio de los Deportes / Luisma Murias / Luisma Murias

Se volverá a encontrar con Javi Rodríguez, ¿cómo ve al Alimerka?

Tengo ganas de verlo, hace tiempo que no coincidimos. En París veía los partidos, siempre he seguido tanto al OCB como la andadura de Javi. Me gustó mucho en pretemporada, con jugadores nuevos, melones por abrir, como decía Héctor Galán, que tienen muy buena pinta. Me gusta la apuesta de baloncesto que tienen. Es un rival que seguro que estará luchando por cosas chulas este año.

¿Se parecen sus propuestas?

Cada maestrillo tiene su librillo, pero es cierto que nuestros inicios fueron juntos y seguro que sí.

¿Cómo es su Coruña?

Un poco igual a la propuesta de Javi en cuanto a correr, no especular, tirar en el segundo cinco de la posesión si tienes la oportunidad, rebote, defensa… Lo nuestro es muy París, jugamos pensando como el año pasado en París.

¿Ha cambiado mucho la Liga (antes LEB Oro, ahora Primera FEB)?

Es igualmente competitiva, con equipos que son a priori sorpresas, jugadores de mucha calidad y grandes equipos, ahora todavía más porque bajan y suben equipos de la ACB. Es verdad que ahora hay transatlánticos que no había en 2017.

¿Ha subido el nivel?

Sí, aunque antes también había plantillas muy buenas.

Hay un grupo, en el que se incluye al Leyma, que en principio debe estar luchando arriba.

A priori, por jugadores y plantilla, se puede uno formar esa opinión. Veremos. Una cosa es la confección de las plantillas, pero luego hay que hacer un equipo y jugar.

¿Le parece Estudiantes el principal candidato?

En cuanto a plantilla sí, por nombres, pero esto no va de nombres sino de hacer equipo.

Otro al que va a tener cerca es a Héctor Galán, ahora en Obradoiro.

Héctor es una pasada como persona y como director deportivo. Lo tengo cerca y me alegra porque nos veremos más, quedaremos, hacía tiempo que no nos veíamos por la distancia y la verdad es que me hace ilusión tenerlo cerca. Deseo que le vaya muy bien.

Sus años en Oviedo fueron importantes.

Fue mi primera experiencia como primer entrenador, nunca olvidaré que fueron los que me dieron la primera oportunidad. Creo que lo hicimos muy bien, fuimos cuartos durante tres años, ganamos la Copa Princesa. Siempre estaré agradecido al OCB, es un club al que tengo un cariño especial. A Ferdi (Fernando García, actual director general), a Fernando Villabella (presidente), … y a toda la gente del club.

Aquella Copa Princesa...

Increíble. Ese año había varios melones por abrir que salieron bastante bien. Mucha calidad, estuvo muy bien.

Final de la Copa Princesa UF Oviedo Baloncesto - SP Burgos /

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando ve que el Oviedo Baloncesto ha llevado a 5.030 espectadores al primer partido de liga?

Me alegra mucho. En mi etapa lo hablábamos, lo importante de tener un pabellón y ahora juegan delante de 5.000 personas. Se lo han currado mucho, la verdad es que se me pone la piel de gallina de pensarlo. Mola mucho. Era lo que se pensaba en los inicios del club, antes de que llegara yo, y ha pasado.

Amor Domínguez

Aquella Copa Princesa fue un antes y un después. A partir de ese momento se vio la necesidad de irse a jugar a un sitio más grande.

Lo recordábamos el otro día, aquel partido con las gradas contra la pared, esos momentos buenos hacen que se hagan cosas grandes y me alegro de haber aportado mi granito de arena a ello. Estaré siempre agradecido al Oviedo Baloncesto.