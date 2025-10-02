Ya hay fecha para uno de los partidos que más expectación generan a la afición del Avilés

Uno de los partidos que más expectación genera entre la afición del Avilés es el que enfrenta al cuadro avilesino ante una de las mayores canteras del mundo, la del Real Madrid. La Federación ha confirmado hoy cuál será la fecha y hora del primer encuentro entre ambos conjuntos, que se disputará en el Alfredo Di Stefano, dentro de la ciudad deportiva de Valdedebas.

El partido se jugará el próximo sábado 25 de octubre a las 21 horas. Para aquellos que no se puedan desplazar a tierras madrileñas, el encuentro se podrá ver a través de Movistar+, Digi, Orange, LaLiga+ y FcFootball, entre otras plataformas.

Buenas y malas noticias para el Avilés

El calendario no le ha sonreído al Avilés, ya que para esa fecha el Madrid Castilla ya podrá volver a contar con varios de sus jugadores, como Jesús Fortea o Diego Aguado, que ahora mismo están representando a España en el Mundial sub-20, que se disputa en Turquía.

La buena noticia para los intereses avilesinos es que el miércoles del Madrid Castilla-Avilés los merengues se enfrentan, en la Youth League, al equipo sub-19 de la Juventus, lo que hará que alguna de las piezas del conjunto de Álvaro Arbeloa lleguen con muchos minutos en sus piernas al encuentro. Es el caso de Daniel Yáñez, uno de los futbolistas más talentosos del filial blanco, que al haber nazido en el 2007 comparte su participación con el Castilla y con el combinado sub-19.