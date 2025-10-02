Sara Ouzande, reconocida en el Ayuntamiento de Gijón por su Mundial

Gijón se rinde ante una de las piragüistas del momento, una de las suyas. La gijonesa Sara Ouzande recibió ayer un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Gijón, a través del Patronato Deportivo Municipal. La popula, Ángela Pumariega, vicealcaldesa, y el también popular Jorge Pañeda, concejal de Deportes, distinguieron a Ouzande por el oro conquistado el pasado mes de agosto en el Campeonato del Mundo de Milán en el K4 500 metros femenino. Además de su mérito deportivo, Pumariega y Pañeda aplaudieron su valor como embajadora de Gijón en el deporte.