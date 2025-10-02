Sara Ouzande, reconocida en el Ayuntamiento de Gijón por su Mundial
Gijón se rinde ante una de las piragüistas del momento, una de las suyas. La gijonesa Sara Ouzande recibió ayer un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Gijón, a través del Patronato Deportivo Municipal. La popula, Ángela Pumariega, vicealcaldesa, y el también popular Jorge Pañeda, concejal de Deportes, distinguieron a Ouzande por el oro conquistado el pasado mes de agosto en el Campeonato del Mundo de Milán en el K4 500 metros femenino. Además de su mérito deportivo, Pumariega y Pañeda aplaudieron su valor como embajadora de Gijón en el deporte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria