Un Alimerka Oviedo Baloncesto de dos caras acaba descarrilando en Coruña (87-72)

El Alimerka Oviedo Baloncesto perdió (87-72) ante el Leyma Coruña en un partido en el que acabó desfondado frente a un rival con una plantilla muy larga y competitiva. Al equipo de Oviedo no le llegó para mantener la reacción que tuvo en el tercer cuarto y que le permitió igualar (54-54) a 3.30 de acabar ese parcial un partido que en el segundo cuarto llegó a ir perdiendo por diecisiete puntos. El equipo gallego, uno de los grandes candidatos al ascenso, se terminó comiendo en el último parcial a un OCB que anda demasiado justo de efectivos.

Un equipo justo de efectivos

Y es que a este OCB ahora mismo lo que más le hace falta es tener más fondo de armario. London Johnson, lesionado, sigue sin debutar; y Longarela, recuperándose de la lesión de la pasada campaña, lo mismo. A todo ello se sumó lo más preocupante de la noche, que fue ver a Dan Duscak salir cojeando a tres minutos del final. Si a esta situación, con nueve jugadores de la primera plantilla, se le suma ahora la ausencia del base esloveno la situación va a empezar a ser muy preocupante.

Un rival demasiado duro

Otra cosa que no se puede permitir el equipo de Oviedo, y menos ante un equipo como Coruña, es cometer tantos errores, perdidas de balón absurdas, bandejas desperdiciadas, tiros libres errados y, en general, concesiones evitables que pueden marcar el devenir de un partido en el que, por breves momentos, el equipo de Oviedo llegó a estar cómodo y superando a su rival. A diferencia del día del debut ante Estudiantes, en el que nunca existió la sensación de que el OCB pudiera cuestionar la victoria rival, en esta ocasión, en un muy buen tercer cuarto, sí que la preocupación se apoderó del conjunto de Carles Marco.

La lesión Duscak

Pero todo se diluyó en unos últimos siete minutos, los que siguieron a que le señalaran a Dan Duscak una técnica por enfadarse por recibir una falta durísima, que fueron locales y dejaron muy clara la superioridad de un equipo que cuenta con una plantilla superlativa. Entre Didac Cuevas y Caio Pacheco por fuera, y un imperial Thiam por dentro apoderándose de rebotes y castigando acción tras acción el partido se le escapó a un OCB que pasó de estar en plena batalla a desaparecer.

Demasiados errores

Tampoco se puede permitir el OCB empezar los partidos tan mal. Se equivocó demasiado en la primera parte y, quizás frustrado por sus errores en ataque, empezó también a defender poco y mal. Los intercambios de golpes no funcionan cuando en un lado se fallan bandejas, como hizo en varias ocasiones en los primeros minutos, y en el otro hay contundencia bajo los aros, con un Mencía que durante algunos minutos hizo lo que quiso. Desdibujado, el equipo de Javi Rodríguez lo erró todo: se fue a vestuarios tras los dos primeros cuartos con un 1 de 14 en triples y un 5 de 12 en tiros libres. Eso ante Coruña es un suicidio.

Un mal inicio

Un dos más uno de Jacobo Díaz a 4.32 minutos de acabar el primer cuarto (14-9) dio paso a los peores minutos del equipo de Oviedo, que acabó el cuarto con una desgraciada acción de Parham que perdió el balón y cometió una antideportiva cuando quedaban siete segundos para permitir que Coruña se fuera diez arriba (25-15). El ritmo endiablado al que se estaba jugando, con dos equipos que buscan posesiones cortas y mucho ritmo, servía en un lado para encontrar tiros liberados y buenas opciones bajo el aro mientras que en el otro solo se sumaba con alguna acción de Nwaokorie.

El OCB pudo parar la sangría

En el inicio del segundo cuarto se avecinó derrumbe del OCB, con acciones como una pérdida de balón tras agotar los cinco segundos que explicaban mejor que cualquier palabra el momento que vivía el equipo. La renta llegó a ser de diecisiete puntos para Coruña (38-21) hasta que, de pronto, el OCB empezó a hacer algunas cosas con sentido. A buscar por dentro a Shelist y Cosialls, ya que por fuera la producción era escasa, y a mover el balón con algo más de sentido. Dan se fue entonando y eso el equipo lo notó mucho. Endosó el equipo de Javi Rodríguezun 0-9 de parcial al Coruña que obligó a Carles Marco a pedir un tiempo muerto al ver cómo los azules se acercaban a ocho puntos (38-30). Al descanso se fueron 43-34.

Los mejores momentos del Alimerka

Y llegaron los mejores minutos de Oviedo, también cuando los triples empezaron a entrar y eso les dio confianza para también ser más contundentes en defensa. Empató primero el OCB con un triple de Calvin (50-50) y, sin llegar nunca a superar a su rival, esa igualdad se fue manteniendo hasta el 54-54, que fue la última vez que el partido estuvo empatado. Después, estuvo siempre por delante Coruña, que dio un paso adelante tanto en ataque como en defensa.

La confianza desapareció

La confianza, quizás por el cansancio, fue desapareciendo y volvió a no entrar nada. Las pérdidas absurdas, con un OCB que acabó desnortado en los últimos minutos, dejaron un mal sabor de boca (también la lesión de Dan fue un golpe duro, aunque se produjo ya con el partido perdido) en un partido que era muy complicado de ganar y en el que al menos el OCB sacó el genio y jugó algunos minutos estimables.

El próximo rival, de nuevo a domicilio, es el Caesa Cartagena, un equipo ante el que, a priori, el OCB tiene más opciones que frente a los dos gigantes a los que le ha tocado enfrentarse en la dos primeras jornadas. Todo pasa, eso sí, por ver con cuántas piezas va a poder contar Javi Rodríguez.