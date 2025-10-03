El Avilés lleva más de un mes sin su tienda online

"¡Estamos trabajando en algo nuevo! El sitio estará disponible pronto. Tienda online Real Avilés Industrial". Ese es el mensaje que, desde hace más de un mes, se puede leer en la web del Avilés cuando un usuario quiere entrar en la tienda online del conjunto blanquiazul. Desde el club aseguran que "estamos trabajando en ello" y dicen querer "solucionar los problemas para darle mayor agilidad a la tienda online".

Estado actual de la tienda online del Aviles / LNE

Cierto es que aquellos aficionados que quieran hacerse con la equipación blanquiazul pueden acercarse a la tienda del club, situada en el Suárez Puerta, pero desde el mes de agosto nadie puede acceder a comprar la ropa a la web del Avilés. En ella se podía adquirir las camisetas de este año y personalizarla con el nombre y dorsal de cualquier jugador, algo que ahora ya no se puede hacer. Además, aunque el club ya ha sacado su segunda equipación, la que estrenó ante el Lugo, los aficionados no pueden adquirirla a través de la página web blanquiazul. Desde el club confían en poder solucionar este problema en las próximas semanas.