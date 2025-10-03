El ciclocross llega con fuerza a Gijón este fin de semana: "En la categoría femenina, Asturias es la autonomía con mayor nivel de largo"

El ciclocross, una modalidad del ciclismo que combina el asfalto con la hierba, la tierra o la arena, llega este fin de semana al Complejo Deportivo de Las Mestas, en Gijón. Hoy, desde las 11:00 horas, se celebrará la V edición del Trofeo Las Mestas y mañana, desde las 8:45 horas, se disputará el XV Trofeo Villa de Gijón, una prueba que da inicio al calendario de la Copa de España de Ciclocross 2025.

"Gijón ya es cultura del ciclocross. Históricamente es la prueba que más participación tiene de todas las copas de España e intentamos seguir manteniendo ese nivel", expresa José Luis Junquera, uno de los organizadores de ambas pruebas, que destaca también el éxito de esta modalidad. "Para mí es, junto al ciclismo en pista, la prueba más espectacular y vistosa", comenta.

En el torneo más importante, el de mañana, se darán vueltas a un circuito de 2,9 kilómetros, por lo que el público estará constantemente viendo a los ciclistas. "Es una prueba muy rápida, pero que requiere de una técnica tremenda", destaca Junquera. Desde la organización están satisfechos con la participación de este año, que es ligeramente inferior en el Trofeo Villa de Gijón (34 ciclistas menos), pero con muchos más inscritos de este sábado. "Tuvimos muchas llamadas de más corredores que se querían inscribir, pero ya estaban fuera de plazo", afirma.

En cuanto a los favoritos de la categoría femenina, Junquera destaca a las asturianas Lucía González, Sara Cueto y Alicia González, hermana de Lucía y gran favorita para el organizador. "Viene de correr el mundial de Ruanda y llega en muy buena forma", subraya. "En chicas, hoy por hoy, Asturias es la autonomía con mayor nivel de largo". En las categorías masculinas, una de las grandes ausencias será la de Benjamín Noval, lesionado durante el pasado mundial. "Por desgracia no estará, es una pena porque es un espectáculo de corredor". El de Laviana tuvo que renunciar al Europeo y tampoco estará en Gijón. Entre los favoritos aparece el santanderino Kevin Suárez, ganador de la pasada edición, y figuras asturianas como Mario Junquera o Miguel Rodríguez.