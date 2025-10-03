Dani Vidal, entrenador del Avilés, quita hierro a los problemas defensivos de su equipo: "No es algo que me preocupe porque hay mimbres para trabajarlo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó en rueda de prensa al próximo rival blanquiazul, el Guadalajara, al que se miden el próximo domingo a las 18:30 horas. El catalán destacó el peligro a la contra de conjunto guadalajareño, una de sus grandes virtudes, y explicó que durante la semana ha trabajo en la faceta defensiva de su equipo. Estas fueron sus palabras

La semana de trabajo y el parte de lesionados

«Ha sido una semana normal, una buena semana de entrenamiento. Ya tenemos prácticamente a toda la plantilla disponible. Yasser ayer ya hizo la sesión completa y lo toleró bastante bien. Podría jugar ante el Guadalajara, aunque todo dependerá de sus sensaciones. Por ahora han sido buenas, aunque habrá que esperar a la sesión de mañana. Con Cayarga tendremos que esperar una semana más, a ver como va evolucionando».

Los problemas defensivos

«Parte del foco durante esta semana lo hemos puesto ahí. No es algo que me preocupe porque hay mimbres para trabajarlo. Si viese que las piezas no tienen el nivel suficiente para poder ir ajustando sí que me preocuparía, pero creo que hay mimbres y que se trata de seguir ajustando. Hay que seguir recuperando el nivel de jugadores que, por circunstancias, han estado lesionados, parados o han llegado tarde al equipo. El otro día nos enfrentamos a un equipo que suele generar muchas situaciones de goles y el equipo se comportó bien en situaciones de desmarque, ajustando al máximo la línea del fuera de juego. Queremos que el equipo conceda muchísimo menos, hemos puesto el foco en ello, pero sin tratarlo como un tema alarmante».

Dos remontadas, una a favor y otra en contra, en los dos últimos partidos

«Es algo que se pasa rápido. Después de que te remonten quieres que ese día pase rápido y el día que tú remontas quieres alargar las horas del día para disfrutar, porque cuesta mucho. Pero ya está, tenemos los puntos que tenemos, no podemos echar la vista al pasado. Ahora estamos con la mentalidad de ir a Guadalajara, hacer las cosas bien y tratar de controlar lo que podamos para tener opciones de llevarnos los tres puntos».

El peligro a la contra del Guadalajara

«El Guadalajara es un equipo que explota muy bien la profundidad, que lo hace con mucha intención, como se ve en su modelo de juego y en el perfil de futbolistas que tiene. Creo que las desconexiones que hemos tenido no están relacionadas con que te ganen la espalda de la defensa, aunque igualmente hemos trabajado los mecanismos oportunos para, ante situaciones de profundidad o de balones que nos estén presionados, intentar protegernos. Vamos a intentar estar cerca de los rivales y que los compañeros de la línea defensiva se defiendan la espalda el uno a al otro».

El sistema tras la lesión de Cayarga

«Cayarga es un mediapunta diferente a Santamaría o Natalio. Los tres interpretan bien los movimientos entre líneas, saben moverse entre centrocampistas y delanteros. Si creemos que la manera de afrontar el partido vuelve a ser con un jugador en esa zona puedo utilizar a esos dos jugadores».

El cambio de Pablo Álvarez al descanso ante el Bilbao Athletic

«Pablo Álvarez nos ayudó muchísimo en la primera parte, hizo un desgaste muy grande. Antes, cuando teníamos tres cambios, quizás mirabas por aguantar un poco y ver como arrancaba la segunda parte, pero ahora intento explicárselo a los jugadores, porque parece que se sienten señalados si los cambias al descanso, y no es así. Al descanso la parada no cuenta y no es por poner en el foco a nadie, si no para aprovechar esas cinco sustituciones para tratar de retocar cosas que vemos que no funcionan».

Primer encuentro de la historia ante el Guadalajara

«Es un rival que ha empezado muy bien en la categoría, que sigue con el mismo bloque y entrenador que la pasada campaña, algo que les da cierta ventaja, porque saben a lo que juegan. Es un equipo que te puede alternar presiones altísimas, prácticamente emparejando situaciones de uno contra uno si lo consideras necesario, con situaciones en las que durante diez, doce, quince minutos te pueden defender en un bloque muy muy bajo, estando los once jugadores en un tercio de campo sin pasar apuros. Además, tienen atacantes con mucha velocidad, que son capaces de lanzarte transiciones tras robos en zonas muy retrasadas del campo. Tienen buenos jugadores, saben a lo que juegan y saben como atacar con transiciones. También acumulan mucha gente por dentro. Nosotros llegamos con las cosas claras e iremos con argumentos para hacer un buen partido y tener nuestras opciones para llevarnos la victoria».