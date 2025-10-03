David Fernández concluye el Mundial de atletismo paralímpico con una gran marca en lanzamiento de peso

El atleta tinetense David Fernández acabó su participación en el Mundial de atletismo paralímpico que se está celebrando en Nueva Delhi, la capitan de India. El asturiano lo hizo en la prueba de peso, en la que logró su mejor marca de la temporada, aunque no le bastó para clasificarse a la final. Eso sí, fue sexto de su serie y acaba con muy buen sabor de boca.

Su mejor marca del año

En su primer intento, David Fernández hizo un lanzamiento de 11.89 metros, en el segundo logró llegar a los 12.07, lo que supone su mejor marca del año, y en el último se quedó en 11.79. El que más lejos lanzó fue el indio Shubham Juyal, que se fue hasta los 13.34 metros, lo que supone su mejor marca personal. A continuación, el azerabiyano Samir Nabiyev se fue hasta los 13.22, su mejor marca del año, y los otros dos clasificados, el uzbeko Yorkinbek Odilov y Aligadzhi Abdurakhimov, que participaba bajo la bandera de país neutral, lograron también sus mejores marcas personales, 13.08 y 13.02 respectivamente.

Elena Vélez

Una preparación corta

David Fernández llegó a este Mundial con una preparación corta, puesto que recientemente sufrió una rotura del tendón en el hombro que le impidió ejercitarse durante un tiempo. Su entrenador, Lodario Ramón, del Club San Mateo de Oviedo, asegura que "fue muy deprisa" para llegar a este Mundial, por lo que considera que "tiene que estar muy satisfecho" por la marca lograda en peso. El tinetense ya participó en la prueba de disco, en la que tampoco logró clasificarse para la final y quizás ahí se esperaba algo más de los 34.88 metros que lanzó.

Un objetivo siempre presente

El atleta asturiano, amputado de una pierna tras un accidente de tráfico, comenzó su andadura en el deporte paralímpico de la mano del club de halterofilia San Mateo, de Oviedo, que lleva a cabo su labor en el Palacio de los Deportes. De ahí pasó al atletismo, ejercitándose durante un tiempo en el Centro de Alto Rendimiento de León con el histórico lanzador de peso español Manolo Martínez. Su gran objetivo ahora pasa por hacer un buen ciclo olímpico para tratar de cumplir el sueño de participar en unos Juegos Paralímpicos en Los Angeles 2028.