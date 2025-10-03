Este es el equipo asturiano de hockey que debuta en la Liga de máxima categoría: "Con ilusión y los pies en el suelo"

El Visiola Rollán se viste de gala mañana a las 20 horas para recibir un estreno histórico: el Club Patín Mieres juega su primer partido en la OK Liga Femenina, la máxima categoría del hockey sobre patines, frente al Voltegrà, uno de los conjuntos más potentes de la competición.

El equipo que dirige Carlos García llega a la élite tras cuatro años en la OK Liga Plata, con una mezcla de jugadoras jóvenes y veteranas que ya habían competido en la élite bajo la denominación de Club Patín Lena Cuencas Mineras.

“Con los pies en el suelo, pero muy ilusionadas”

El entrenador no esconde que la temporada será exigente: “El salto de categoría es muy grande y nos va a costar conseguir el objetivo de la permanencia, pero también estamos muy ilusionadas porque, después de tanto trabajo, es un premio enorme estar de nuevo en la mejor liga del mundo”.

García destaca que la plantilla es muy trabajadora, a pesar de las dificultades para compaginar estudios, trabajos y entrenamientos. “Es un equipo amateur, nunca faltan a entrenar. Hacen un esfuerzo enorme y eso me hace estar muy orgulloso de ellas”.

Referentes y fichajes

Entre las jugadoras más destacadas figuran la argentina Valentina “Petty” Domínguez, la internacional chilena Viznia Silva, la portera Paula Rey y la capitana Mili Puig, además de nuevas incorporaciones como Lua Alcaraz, Claudia Molano y la guardameta argentina Julieta Rouco.

El debut no será sencillo: el Voltegrà es un histórico que en el pasado llegó a dominar Europa junto al Telecable. Mili Puig confía en el apoyo del público: “El Visiola es nuestro fortín y esperamos dar la cara ante nuestra afición. La temporada pasada lo convertimos en nuestra fortaleza”.

La capitana, que afronta su octava temporada con el brazalete, subraya también el buen ambiente en el vestuario: “Tenemos un grupo muy sano, las nuevas se adaptaron muy bien y eso nos da mucha confianza”.

El Club Patín Mieres inicia así un curso histórico con un objetivo claro: asegurar la permanencia y disfrutar de cada partido en la mejor liga del mundo.