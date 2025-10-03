El equipo de Navia que quiere hacer historia en el Occidente asturiano inicia su aventura

Basta entrar en el modesto polideportivo de Navia en horas de entreno para saber que algo especial está pasando. Se siente en el ambiente, se siente cuando los jugadores del equipo senior del club de baloncesto que lleva el nombre de la villa empiezan su práctica. "Aquí el esfuerzo no se negocia", dice sonriendo el primer entrenador, Sergio Álvarez.

Quizás esa sea la consigna que ha llevado al club a debutar este sábado, a las 19 horas contra el Reino de León, en la misma cancha donde se celebra el entrenamiento, en una categoría: la Tercera FEB. Es decir, un paso "importantísimo para el club, el concejo y la comarca; algo histórico", recalca el también entrenador Roberto Blanco.

Estar en esta liga es posible "por el trabajo, no se puede decir otra cosa", afirman los dos técnicos. El año pasado lograron el ascenso tras una temporada en la Liga asturiana en la que hubo de todo. Lo cuenta el capitán, Jorge González. 24 años, con sus estudios universitarios concluidos y un parón en su vida laboral para estar cerca de club. "Empezamos mal porque perdimos cuatro partidos; hubo desánimo, pero supimos remontar", apunta.

Mantener la categoría

El equipo aspira a mantener la categoría y para ello el club ha movido piezas. Solo cuatro son de la zona (uno de Navia, uno de Luarca y otros dos de Ribadeo). El resto de miembros hasta llegar a once son fichajes de comunidades autónomas dispares. El club "hace un gran esfuerzo económico (y logístico), pero en ningún momento compromete por ello al resto de su actividad", señala Blanco. De hecho, hay presupuestos diferentes para afrontar las temporadas. Si algo sabe es que la cantera "está por encima de un equipo profesional".

Pero no por ello van a dejar a vivir esta oportunidad que hace al club de baloncesto de Navia (el CB, como se le llama cariñosamente en el concejo) protagonista. Es la primera vez que se disputa esta liga en el Occidente asturiano y se medirán con equipos de Galicia y Castilla y León. Todos profesionales y todos con una fuerza que hará sufrir a los jugadores naviegos. "Estamos nerviosos, pero también muy contentos", dice el capitán, quien juega en el club desde los cuatro años.

"Sabemos que es complicado estar aquí", dice Sergio Álvarez, quien agradece la apuesta continuada de la directiva, los patrocinadores, el Ayuntamiento de Navia, las familias y los jugadores. En las próximas horas, se enfrentarán a un partido histórico para el concejo que hará más profesional a un club nacido en 1997.

Jugar en el CB de Navia "es algo importante para la villa, no es nada artificial porque importa al pueblo", dice Sergio Álvarez y esa idea se transmite desde la categoría benjamín. Hoy se estrenarán en una liga superior gracias "al constante esfuerzo". Suerte.