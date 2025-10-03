Un espectacular evento deportivo llenará Langreo de gente: más de 700 deportistas y 2.500 personas que los acompañarán

Los mejores karatekas y parakaratekas de España de las categorías junior, sub-21 y máster se darán cita desde hoy y hasta el domingo en la segunda ronda de la Liga Nacional y Liga Iberdrola de Karate que se va a disputar en La Felguera, en Langreo.

La competición, organizada por la Federación Española de Karate y Deportes Asociados, a la que acuden 185 clubes de todo el país, tendrá lugar en el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro. En el acto, Rufo Fernández, presidente de la Federación Asturiana de Kárate, quiso destacar la importancia de que se celebre una competición de este nivel en Langreo.

Las cifras del presidente de la federación son contundentes: se reunirá a más de 2.500 personas, entre deportistas, entrenadores, árbitros, organizadores, familiares y espectadores. Rufo Fernández hizo referencia al impacto económico que supone tanto para Langreo como para Asturias.

Pero, más allá del aspecto económico, el presidente de la autonómica resaltó los beneficios del deporte y en especial del karate para la salud física y mental. Por su parte, Félix Bargados, vicepresidente de la Federación Asturiana, destacó el ejemplo de inclusión que supone esta Liga Nacional en la que participan 17 deportistas de parakárate.