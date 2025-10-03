Habla Joel Álvarez antes de su gran pelea en la UFC (y tiene gasolina para rato): "Me quedan unos cinco o seis años más como peleador"

Joel Álvarez está de vuelta. El peleador gijonés volverá a subirse a una jaula de UFC, pero esta vez, tal y como muchos de sus fans le pedían, hará su debut en el peso welter (77,1 kilos), una categoría de peso superior a la que solía competir, el peso ligero (70,3 kilos). Lo hará contra Vicente Luque, una leyenda de la compañía norteamericana de artes marciales mixtas. Sus características físicas hacen que ahora, "El Fenómeno" no tenga tantos problemas a la hora de recortar el peso, lo que le permitirá pelear con mayor regularidad y seguir ayudando económicamente a los suyos. Y lo hará por años, porque al gijonés le queda gasolina para rato: "Quiero pelear cinco o seis años más".

-Debuta en el peso welter. ¿Cómo se encuentra?

-Nos encontramos muy... Muy naturales, diría yo. Más que cómodos y en nuestro lugar, muy naturales. Es algo muy positivo, puesto que ahora creo que vamos a disfrutar más del deporte.

-Vuelve a subirse a una jaula, esta vez en corto aviso.

-Sí, es una pelea de riesgo, pero es un sitio bonito para pelear (Río de Janeiro). Además nos medimos a un gran rival, con mucho nombre. Pero la noticia no nos pilló sin otra alternativa, siempre estamos metidos en la agenda. Me mantengo bien físicamente y siempre estoy preparado para algo así.

-¿Cómo recibió la noticia de su salto a welter y su nuevo oponente?

-Me llamó mi mánager (Ali Abdelaziz) y me preguntó si quería pelear con Vicente Luque. Me dijo que Santiago Ponzinibbio, argentino con el que Luque iba a pelear, se había lesionado. Tardé como una hora en decir que sí porque tenía que mirar dudas y demás, es una pelea que hay que estudiar bien.

-¿Y el recorte de peso? ¿Ha variado al subir esos siete kilos y algo?

-Mucho, esta vez es bastante más natural. Aunque sea en corto aviso, hemos bajado ya unos kilos y la verdad que creo sinceramente que el recorte va a ser algo más sencillo, que nunca lo es del todo. No va a tener nada que ver con cuando peleaba en 70 kilos. No es que haya tenido que ganar masa, sino que me he puesto más natural, lo que debería pesar por mi constitución. Ahora tengo más calidad de entreno y más calidad de vida, sobre todo. Antes siempre vivía en un déficit continuo, y manteniéndome en un peso bastante ligero para estar más o menos preparado. Era duro y no era vida. Ahora es todo más llevadero.

-Acostumbra a decir que es un jornalero de la UFC, pero ahora, al tener más regularidad, ¿vuelve a ser ambicioso respecto a un título?

-La misión sigue siendo la misma, que es hacer peleas y disfrutar del deporte que tanto me gusta, que al final es mi trabajo. Quiero traer calidad de vida a casa, traer un sueldo como todo buen trabajador.

-Esta vez pelea en Río. ¿Cómo lleva el tema de los visados que tantos problemas le han dado?

-La verdad que es una pasada, una auténtica pasada. Estamos jugando en la cuna de este deporte, que es Río de Janeiro. Es un sitio inmejorable para pelear. Y además esta vez, por el tema del viaje, todo es mucho más cómodo. Es un viaje directo desde Madrid, no hay escalas, no hay historias. La diferencia horaria es de cinco horas, entonces tampoco nos afecta mucho. No tengo que andar con papeles de visados, no tengo que irme muchos días antes por el tema de la diferencia horaria.

-Van pasando los años. ¿Todavía tiene el tanque de gasolina lleno?

-La verdad es que yo creo que me quedan como otros cinco o seis años peleando. Seguramente más cinco que seis, pero sobre todo quiero disfrutar estos años que quedan. Me gustaría, como digo, ser un gran activo de la empresa, un luchador en activo en esta nueva división. Y este peso me permite, además, coger reemplazos sin problema, en corto aviso.

-Hace poco, el Palacio de Deportes de La Guía se llenó para ver un evento de MMA. ¿Ha notado ese crecimiento en el seguimiento de su deporte?

-El crecimiento ahora mismo es tremendo, pero tanto aquí en Asturias como a nivel nacional. Y encima es que estoy convencido de que va a crecer muchísimo más.

-Volviendo a su pelea, es favorito en las apuestas.

-Sí, pero es un rival durísimo. Yo diría que es de mis peleadores favoritos y será una auténtica guerra. No voy para nada confiado, todo lo contrario. Soy yo el que llega de reemplazo y el que llega en una nueva división de peso. Creo que Luque debería ser el favorito. Será una pelea complicada y debemos salir muy centrados.

-Gracias y suerte.

-A usted.