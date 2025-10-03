El jugador del Confía Balonmano Base Oviedo, Hélio Pina, convocado con la selección de Cabo Verde

Hélio Pina, jugador del Confía Base Oviedo, ha sido convocado por la selección de Cabo Verde para la disputa de tres partidos. El jugador estará presente en el Torneo "Angola 50 años", que tendrá lugar entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

Hélio Pina disputará su primer encuentro con Cabo Verde el 29 de octubre ante la selección de Marruecos; el 30 de octubre se medirá a la República Democrática del Congo y el 1 de noviembre se enfrentará a la anfitriona, Angola.

A sus 26 años, será la primera convocatoria de Hélio Pina con la selección absoluta de Cabo Verde. Anteriormente, había sido citado con las categorías inferiores de su país y, en 2022, había estado en una prelista. En esta ocasión, será su primera citación oficial. Hélio Pina cumple su segunda temporada en el Confía Base Oviedo.