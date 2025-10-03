El Puerto Vega sueña en grande: “Es el partido más importante de nuestra historia”

"Es el partido más importante de nuestra historia, del pueblo y, probablemente, hasta de toda la zona del occidente". Son palabras de Javi Prendes, el arquitecto desde el banquillo del sueño que está muy cerca de conseguir el Puerto Vega. El conjunto naviego se juega hoy (16.45 horas) ante el Alberite, de La Rioja, el pase a la primera ronda de Copa, en el que se enfrentará a un equipo de Primera División. Tras el 4-0 obtenido en El Campón, ahora toca mantener el resultado en la vuelta. Una gran responsabilidad para todos los integrantes de la plantilla.

"Estamos muy ilusionados, pero el varapalo puede ser muy grande si no pasamos", expresa Prendes, que trata de mantener la calma, consciente de que en el fútbol puede pasar de todo, pero de que también existen los milagros. Que un equipo tan humilde como el Puerto Vega pueda enfrentarse a un rival de la mejor liga del mundo solo pasa una vez en la vida. Por ello, muchos futbolistas harán un importante esfuerzo para estar en La Rioja. En la plantilla hay patateros, electricistas, operadores de máquinas… Algunos han pedido el día en el trabajo mientras que otros, incluso, trabajarán hasta las seis de la mañana y llegarán justos a las seis y media para subirse al autobús rumbo hacia Alberite. "Cuando estemos en el United o en el Liverpool podremos ir una semana antes, pero con nuestra humildad iremos y volveremos el mismo día".

Allí, a 500 kilómetros de distancia, no estarán solos. "Va a ir mucha gente, que nadie lo dude. Nunca vi un pueblo tan unido como este, eh, para cualquier cosa", desvela Prendes. Una de las claves en la ida, además la alta intensidad con la que jugaron, fue la preparación previa. La jornada anterior al envite, uno de los miembros del staff acudió expresamente hasta Alberite para analizar al rival. "Hizo un informe muy exhaustivo. Sabíamos cómo jugaban y el sistema utilizado. Los teníamos bastante bien estudiados", confiesa. En La Rioja se encontrarán con un campo más grande y diferente.

Los futbolistas son conscientes de que aún queda la vuelta y de que no será fácil el pase, pero es inevitable pensar en lo que vendrá si todo va bien: un enfrentamiento ante un equipo de Primera. Este año, la novedad es que los criterios de emparejamiento en las dos primeras eliminatorias estarán determinados por la distribución geográfica, por lo que solo podrán medirse al Celta de Vigo, Real Sociedad, Alavés o al Real Oviedo. "Creo que es injusto, tendría que ser ante cualquier rival porque, con todo el respeto, no es igual el Alavés que el Valencia o el Sevilla", considera.

De entre todos ellos, la gran preferencia para Prendes es el Oviedo, sobre todo porque podría suponer unos ingresos mayores por taquilla. "Sería el más idóneo porque es un equipo que mueve mucha gente. Hay mucho oviedista en Asturias y podríamos sacar todo el año adelante gracias a este partido", comenta. Lo que no será posible será disputar esa primera ronda en El Campón. "No hay ninguna posibilidad de jugar en nuestro campo, es una pena, pero no cumple con las exigencias de la Federación", sentencia. Si se clasifican, barajan jugar en Navia o en Cudillero.