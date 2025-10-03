"Rápida, exigente, intensa y ofensiva": así se presentan las nuevas jugadoras del Telecable

El Telecable Hockey presentó ayer en la sede de la Fundación Gijón Rural, de Caja Rural de Asturias, a sus nuevas incorporaciones para la temporada. Un acto que sirvió también para reforzar la unión con su nuevo patrocinador. “Nos vincula a una entidad que nos gusta tener cerca y que representa a la ciudad”, señaló el director general del club, Fernando Sierra, respecto a Fundación Gijón Rural.

El dirigente rojinegro reconoció que el equipo afronta la campaña tras haber sufrido bajas importantes, pero defendió la composición de la plantilla. “Hemos sabido recomponer al equipo y estamos contentos con cómo lo hemos reordenado, con jugadoras de calidad contrastada y otras con mucho potencial que esperemos que lo exploten aquí. Creo que vamos a poder volver a estar en el grupo de los mejores y tratamos de representar a la ciudad de la mejor manera posible”, aseguró Sierra.

Juventus y experiencia en la portería

La portería es la demarcación que más se renueva este año, con la llegada de Aine Pérez y Viki Caretta. “Aine, con tan solo 17 años, es probablemente la jugadora asturiana con más proyección dentro de su puesto”, destacó Sierra. La joven guardameta de Candamo, campeona de Europa sub-17 con España en 2024, se definió como una portera “rápida” y confesó que espera “aprender muchísimo, tanto dentro como fuera de la pista”. Sobre el ambiente en el vestuario, añadió que está encantada: “Con mis compañeras muy bien, hay muy buen equipo”.

Pérez vive un momento especial, ya que compagina su primera temporada en Gijón con sus estudios: “Estoy en segundo de Bachillerato para ser bióloga y este año haré la selectividad. Es importante compaginar las horas, pero con la ilusión que tengo por jugar no me importa sacrificarme”. Sobre el hecho de ser la jugadora más joven del equipo, aseguró que no le supone un problema: “Normalmente me pasa, pero con tanta diferencia de edad no. Todas en algún momento han estado en mi misma situación, la de ser la pequeña, y creo que se ponen en mi lugar. Sé que me entienden”.

A su lado estará la italiana Viki Caretta, de 24 años y con un amplio palmarés internacional, tanto en clubes como en la selección absoluta de Italia. La nueva guardameta reconoció que se considera una jugadora “exigente” y aseguró estar muy a gusto desde su llegada: “El club me gusta mucho, las jugadoras me han acogido muy bien y creo que estuvo bien empezar con la Supercopa porque nos ha permitido conocernos”. En cuanto a sus objetivos personales, sonrió al responder: “Los goles que espero parar esta temporada son todos”.

Refuerzos en la pista

El Telecable también refuerza su línea de ataque y la pista con las incorporaciones de Mariona Colomer y Laia Juan, dos jugadoras formadas en el Palau de Plegamans y que también pasaron por el H.C. Coruña.

Colomer, de 23 años y con experiencia internacional con la selección española, quiso subrayar los valores que la definen: “Me califica la intensidad y la experiencia. También mi personalidad, porque soy muy familiar y una persona que hace grupo, así que espero poder aportar dentro y fuera de la pista”. Su primera impresión del club gijonés es positiva: “Es un club muy familiar que une tanto a jugadoras como a la afición”.

Por su parte, Laia Juan, de 21 años, se definió entre risas como “una jugadora ofensiva, intentaré aportar algo de gol”. La catalana se mostró agradecida por el recibimiento: “Ahora desde dentro estoy muy feliz, mis compañeras me han acogido muy bien y estoy muy a gusto”. También confesó que la ciudad le ha sorprendido: “Me encanta. No la conocía tanto porque solo venía a jugar, pero ahora que la descubro me gusta mucho”.

Optimismo para el nuevo curso

Fernando Sierra también quiso destacar el valor de las incorporaciones de pista: “Las jugadoras han demostrado su valía en muchos sitios y vienen con títulos previos que esperemos que nos ayuden a ganar alguno más”. Pese a los cambios, Sierra insistió en el optimismo con el que el equipo arranca el curso.

Con esta puesta de largo, el Telecable Hockey confirma un proyecto en el que la experiencia internacional de jugadoras consolidadas se mezcla con la ambición de la juventud, con el reto de mantener al club en lo más alto de la élite del hockey sobre patines.

Fichas de las incorporaciones

Aine Pérez Fanjul

Edad: 17 años (2008)

Lugar de nacimiento: Candamo (Asturias)

Equipo anterior: Patinalón (OK Plata y base)

Internacional: Selección asturiana (infantil) y selección española sub-17 (campeona de Europa 2024 y Eurohockey 2023)

Laia Juan

Edad: 21 años (2004)

Lugar de nacimiento: Torrelles de Llobregat (Barcelona)

Equipo anterior: H.C. Coruña (2023-2024)

Trayectoria: Campeona en categorías autonómicas y destacada en la cantera

Viki Caretta

Edad: 24 años (2000)

Lugar de nacimiento: Bassano del Grappa (Italia)

Equipo anterior: H.C. Coruña (2021-2025)

Internacional: Selección absoluta de Italia desde 2016 (cinco Mundiales y dos bronces europeos)

Mariona Colomer